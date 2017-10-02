Путин предложил главе Туркмении обсудить развитие торговых связей

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Ашхабад, 2 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует обсудить с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым вопросы, связанные с развитием двусторонних торговых связей.

«Нам нужно обсудить, что предпринять, чтобы развивались торговые связи», — отметил российский лидер, который встретился с коллегой в Ашхабаде.

Кроме того, Путин поздравил Бердымухамедова с успешным проведением Азиатских игр в помещениях 2017 года.

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин вручит лидеру Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову орден Александра Невского.