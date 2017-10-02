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Политика
Путин предложил главе Туркмении обсудить развитие торговых связей
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    Путин предложил главе Туркмении обсудить развитие торговых связей

    15:12  2 Октября 2017
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    Путин предложил главе Туркмении обсудить развитие торговых связей

    Ашхабад, 2 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует обсудить с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым вопросы, связанные с развитием двусторонних торговых связей.

    «Нам нужно обсудить, что предпринять, чтобы развивались торговые связи», — отметил российский лидер, который встретился с коллегой в Ашхабаде.

    Кроме того, Путин поздравил Бердымухамедова с успешным проведением Азиатских игр в помещениях 2017 года.

    Путин предложил главе Туркмении обсудить развитие торговых связей

    Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин вручит лидеру Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову орден Александра Невского.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #туркмения
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