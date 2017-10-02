Ученые придумали, как переключать ТВ-каналы с помощью кота

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Лондон, 2 октября. Британские ученые создали технологию, которая позволит заменить пульт от телевизора любым другим предметом, который окажется под рукой. Речь может идти даже о домашнем питомце, например, коте, заявили специалисты Ланкастерского университета.

По мнению специалистов, разработанная ими технология может навсегда отправить пульты от телевизора в прошлое. Система получила название Matchpoint.

По словам ученых, для Matchpoint в доме необходимо всего лишь установить веб-камеру. Камера будет фиксировать предметы в радиусе своего действия и реагировать на их движения.

При определенной комбинации действий она будет передавать телевизору команды. Для этого предварительно нужно связать телевизор с одним из предметов в комнате. Таким образом, традиционный пульт могут заменить кружка, подушка или даже кот.