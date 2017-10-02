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Украина
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Технологии
Ученые придумали, как переключать ТВ-каналы с помощью кота
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    Ученые придумали, как переключать ТВ-каналы с помощью кота

    16:24  2 Октября 2017
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    Англичане научились управлять телевизором с помощью кота

    Лондон, 2 октября. Британские ученые создали технологию, которая позволит заменить пульт от телевизора любым другим предметом, который окажется под рукой. Речь может идти даже о домашнем питомце, например, коте, заявили специалисты Ланкастерского университета.

    По мнению специалистов, разработанная ими технология может навсегда отправить пульты от телевизора в прошлое. Система получила название Matchpoint.

    Англичане научились управлять телевизором с помощью кота

    По словам ученых, для Matchpoint в доме необходимо всего лишь установить веб-камеру. Камера будет фиксировать предметы в радиусе своего действия и реагировать на их движения.

    При определенной комбинации действий она будет передавать телевизору команды. Для этого предварительно нужно связать телевизор с одним из предметов в комнате. Таким образом, традиционный пульт могут заменить кружка, подушка или даже кот.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #ученые #кот #телевизор #пульт
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