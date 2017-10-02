Медведев подписал указ о создании четырех новых ТОРов

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Москва, 2 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании четырех новых территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР).

«Что особенно может быть важно, то, что это не Дальний Восток, а Мордовия, Удмуртия, Ярославская область и Саратовская область», — цитирует слова Медведева агентство РИА Новости.

Ожидается, что создание новых территорий позволит привлечь в регионы более 20 млрд рублей в течение 10 лет. Медведев также добавил, что российские власти уже подписали более 30 инвестиционных соглашений по разным регионам.

Кроме того, в связи с этим будет создано в общей сложности около шести тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Медведев утвердил правила пользования кадилом и лампадами в России. В частности, любые светильники должны быть установлены на негорючие основания в устойчивом положении.