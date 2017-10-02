Эрнст назван одним из самых влиятельных людей мира

В Избранное

Москва, 2 октября. Руководитель «Первого канала» Константин Эрнст вошел в рейтинг топ-500 самых влиятельных медиаперсон мира по версии журнала Variety.

Американский журнал об индустрии кино и развлечений занес в свой список таких известных россиян, как Константин Эрнст, кинопродюсер Алексей Роднянский и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, сообщает агентство URA.ru.

Авторы рейтинга отметили Эрнста как выдающегося руководителя, благодаря которому телеканал получил широкое развитие во всем мире. Список составляется американским киножурналом ежегодно, авторы учитывают все выдающиеся достижения в развлекательной индустрии за минувшие 12 месяцев. Помимо режиссеров и продюсеров в данном рейтинге есть и писатели.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что Эрнст рассматривает влогера Дудя как замену Познеру на «Первом канале».