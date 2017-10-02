Политолог о фильме «Крым»: Киеву не удастся скрыть правду о воссоединении полуострова с РФ

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Москва, 2 октября. Украинская сторона не сможет скрыть правду о воссоединении Крымского полуострова с Россией. Об этом журналистам заявил заместитель главы Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, который прокомментировал выход фильм Алексея Пиманова «Крым».

Ранее стало известно о том, что за первые несколько дней проката лента собрала более 160 миллионов рублей. Создатели также планируют показать фильм в Белоруссии и Китае.

Непосредственно посольство Украины в Минске направило ноту в министерство иностранных дел Белоруссии (из-за показа в кинотеатрах трейлера «Крыма»).

«В деятельности Киева здесь нет абсолютно никакого смысла, потому что подобной риторикой Украине не удастся скрыть правду об историческом воссоединении Крыма с РФ», — цитирует слова Данюка издание «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, фильм необходимо перевести на все основные международные языки.