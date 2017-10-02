Песков посоветовал информацию о ротациях губернаторов получать у Кремля

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Москва, 2 октября. Далеко не все сообщения о ротации губернаторов в России соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Песков обратил внимание, что в связи с отставками губернаторов Красноярского края, Самарской области и некоторых других регионов страны появляются сообщения аналогичного характера про других руководителей, однако они не соответствуют действительности.

«Безусловно, сейчас происходит ротационный процесс в губернаторском корпусе и, естественно, это порождает огромное количество этих самых потоков информации, о которых вы говорили, — констатировал представитель Кремля на встрече с журналистами. — Не все из них соответствуют действительности, далеко не все, ориентируйтесь на те сообщения, которые даем мы».

Он заверил, что губернатор остается главой региона, пока президент России Владимир Путин не подпишет указ о его отставке. Песков добавил, что Кремль будет информировать о таких решениях.