Эксперт оценил «пугающее» США российское оружие

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Озвучен список самого мощного и эффективного российского оружия, сообщает The National Interest. Выводы сделаны на основе анализа российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Как отмечает автор американского издания, властям США стоит опасаться российских разработок. В частности, наиболее грозными являются три ракетных комплекса РФ — тактический «Искандер», береговой «Бал» и зенитный С-400 «Триумф». Российские беспилотники, функционирующие на базе ГЛОНАСС, также признаны эффективными и конкурентноспособными.

Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что перечисленные ракетные комплексы являются уникальными, аналогов большинству из них в странах не существует.

«Это эффективное вооружение. У «Искандеров» аналогов в мире нет. У С-400, по сути, тоже. У берегового «Бала» есть аналоги в Китае. Однако я повторюсь, все это оружие является крайне эффективным», — заявил Храмчихин.

Военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходаренок в беседе с ФАН напомнил, что любого рода рейтинги — довольно условная вещь, и многое зависит от пристрастий тех, кто их составлял. Однако несмотря на это, российское вооружение действительно во многом превосходит разработки других стран.

«Это действительно очень эффективное оружие. Оно пользуется спросом на мировом рынке, и последние события, связанные с С-400 (Турция закупила отечественные зенитные ракеты С-400. Турецкая сторона уже перечислила аванс за поставку вооружения — прим. ФАН), лишний раз подтверждают интерес других стран к нашим разработкам. Недостаток всех этих систем в том состоит лишь в том, что, к сожалению, пока отсутствует опыт их боевого применения. Однако, по совокупности всех характеристик, системы превосходят все аналогичные зарубежные аналоги», — заключает Ходаренок.

По словам эксперта, С-400 по всем характеристикам превосходит американский противоракетный комплекс «Patriot». У «Искандера» аналогов в мире нет вообще.Ходоренок подчеркнул, что спрос на российскую продукцию ВПК очень высок.