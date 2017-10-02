Медведев утвердил правила пользования кадилом и лампадами в России

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Москва, 2 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила зажжения кадила и лампад в российских храмах. Постановление с противопожарными требованиями к объектам религиозного назначения. опубликован на сайте кабмина.

Как следует из текста документа, подсвечники, светильники и «другие устройства с открытым огнем» должны быть установлены на негорючие основания в устойчивом положении, исключающем их опрокидывание, а расстояние между местом установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов из горючих материалов должно составлять как минимум полметра, а временно размещаемые в молельном зале горючие материалы (ели, сухая трава) должны находиться на расстоянии более полутора метров от открытого огня.

Хранить горючие жидкости необходимо в специально оборудованных местах. Указывается также, что запас горючего в молельном зале не должен превышать суточную потребность (20 литров). Кроме того, в местах для богослужения обязательно должен быть как минимум один огнетушитель.

Как отмечает «Утро.ру», документ был согласован с Межрелигиозным советом России.