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Медведев утвердил правила пользования кадилом и лампадами в России
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    Медведев утвердил правила пользования кадилом и лампадами в России

    14:24  2 Октября 2017
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    Медведев утвердил правила пользования кадилом и лампадами в России

    Москва, 2 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила зажжения кадила и лампад в российских храмах. Постановление с противопожарными требованиями к объектам религиозного назначения. опубликован на сайте кабмина.

    Как следует из текста документа, подсвечники, светильники и «другие устройства с открытым огнем» должны быть установлены на негорючие основания в устойчивом положении, исключающем их опрокидывание, а расстояние между местом установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов из горючих материалов должно составлять как минимум полметра, а временно размещаемые в молельном зале горючие материалы (ели, сухая трава) должны находиться на расстоянии более полутора метров от открытого огня.

    Хранить горючие жидкости необходимо в специально оборудованных местах. Указывается также, что запас горючего в молельном зале не должен превышать суточную потребность (20 литров). Кроме того, в местах  для богослужения обязательно должен быть как минимум один огнетушитель.

    Как отмечает «Утро.ру», документ был согласован с Межрелигиозным советом России.

    Автор: Алексей Громов
    #медведев #лампады #кадила
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