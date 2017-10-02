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Украина
Ярош описал сценарий «третьего майдана» на Украине
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    Ярош описал сценарий «третьего майдана» на Украине

    15:01  2 Октября 2017
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    Ярош описал сценарий «третьего майдана» на Украине

    Киев, 2 октября. В интервью украинским СМИ лидер украинских националистов Дмитрий Ярош описал предполагаемый сценарий «третьего майдана», о подготовке которого на Украине ходит множество слухов.

    По словам Яроша, действующая киевская власть — «довольно трусливая». Он отметил, что «влада» начинает паниковать, даже когда к зданию администрации президента Порошенко приходят протестовать «вязаные береты» — несколько десятков пенсионеров. Ярош считает, что для того, чтобы надавить на действующую киевскую власть, не требуется больших человеческих ресурсов — и даже нет нужды применять оружие.

    «Если бы были в Украине системные политические силы, которые хотят не кричать о чем-то, а реально изменить ситуацию в государстве — ну, выведите там 20 тысяч в правительственный квартал, заблокируйте все эти здания и подержите их немного на этих Печерских холмах, — предлагает свой сценарий переворота Ярош. — И они пойдут на все, что нужно для украинского народа. Притом — абсолютно мирным образом».

    Ярош описал сценарий «третьего майдана» на Украине

    Сам экс-лидер запрещенного в России «Правого сектора»1, впрочем, на новый майдан не настроен, резонно полагая, что собравшимся для переворота силам никогда не удастся достичь четкости действий, и в центре Киева вновь польется кровь. Поэтому пока что Ярош готов предложить несогласным с «владой» радикалам лишь «агитацией заниматься, идеологической работой».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #ярош
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