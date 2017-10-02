Ярош описал сценарий «третьего майдана» на Украине

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Киев, 2 октября. В интервью украинским СМИ лидер украинских националистов Дмитрий Ярош описал предполагаемый сценарий «третьего майдана», о подготовке которого на Украине ходит множество слухов.

По словам Яроша, действующая киевская власть — «довольно трусливая». Он отметил, что «влада» начинает паниковать, даже когда к зданию администрации президента Порошенко приходят протестовать «вязаные береты» — несколько десятков пенсионеров. Ярош считает, что для того, чтобы надавить на действующую киевскую власть, не требуется больших человеческих ресурсов — и даже нет нужды применять оружие.

«Если бы были в Украине системные политические силы, которые хотят не кричать о чем-то, а реально изменить ситуацию в государстве — ну, выведите там 20 тысяч в правительственный квартал, заблокируйте все эти здания и подержите их немного на этих Печерских холмах, — предлагает свой сценарий переворота Ярош. — И они пойдут на все, что нужно для украинского народа. Притом — абсолютно мирным образом».

Сам экс-лидер запрещенного в России «Правого сектора»1, впрочем, на новый майдан не настроен, резонно полагая, что собравшимся для переворота силам никогда не удастся достичь четкости действий, и в центре Киева вновь польется кровь. Поэтому пока что Ярош готов предложить несогласным с «владой» радикалам лишь «агитацией заниматься, идеологической работой».

1 Организация запрещена на территории РФ.