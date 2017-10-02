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Ярош: «Реальная АТО» в Донбассе начнется, когда миротворцы перекроют границу РФ
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    Ярош: «Реальная АТО» в Донбассе начнется, когда миротворцы перекроют границу РФ

    14:40  2 Октября 2017
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    Ярош: «Реальная АТО» в Донбассе начнется, когда миротворцы перекроют границу РФ

    Киев, 2 октября. Лидер украинских националистов Дмитрий Ярош раскрыл смысл требований Киева о размещении миротворцев ООН на границе России и Украины в Донбассе. По его словам, в таких условиях ВСУ и украинские нацбатальоны смогут начать «реальную АТО».

    Российское предложение о вводе миротворцев ООН в Донбасс было с тревогой воспринято в Киеве — так, по мнению Яроша, российский план нацелен на то, чтобы «заморозить» конфликт на востоке Украины. Тем более рьяно лидер украинских националистов выступает за силовой вариант решения конфликта в Донбассе - мир ему не подходит.

    «Миротворцы там будут присутствовать для того, чтобы законсервировать ситуацию просто-напросто, чтобы не было активных боевых действий, но ДНР и ЛНР будут себя там прекрасно чувствовать — такой вариант нам не подходит», — подчеркнул Ярош в интервью украинскому изданию.

    Ярош: «Реальная АТО» в Донбассе начнется, когда миротворцы перекроют границу РФ

    По словам Яроша, Украина должна настаивать на том, чтобы в миротворческой миссии, которая будет размещена на границе РФ и Украины, «не было каких-то очень тесных союзников Российской Федерации». Таким образом, по его мнению, удастся отсечь народные республики Донбасса от поддержки из России — и реализовать силовой вариант завершения карательной «антитеррористической операции» против населения Донбасса.

    «Реальная АТО. Это уже будет не военная операция, а операция спецслужб, — уверен Ярош. — Это люди тоже мотивированные, люди, которые четко видят цель и работают».

    Ярош подчеркнул, что «нельзя замораживать конфликты» — поскольку в каждом «замороженном» конфликте на территории бывшего СССР ситуация всегда завершалась в пользу России.

    Ярош: «Реальная АТО» в Донбассе начнется, когда миротворцы перекроют границу РФ

    Напомним, официальная Москва назвала нелепым требование Киева разместить миротворцев на границе России и народных республик Донбасса. Как отметили российские политики, в этом предложении отсутствует логика — ведь миротворцы нужны там, где есть военные действия, а не там, где их нет.

    Автор: Валентин Меликов
    #ярош
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