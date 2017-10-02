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Украина
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Украина
«Идет дерусификация»: киевлянин рассказал об отношении к русским на Украине
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    «Идет дерусификация»: киевлянин рассказал об отношении к русским на Украине

    15:51  2 Октября 2017
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    «Идет дерусификация»: киевлянин рассказал об отношении к русским на Украине

    Санкт-Петербург, 2 октября. Приехавший в Петербург киевлянин рассказал, как на Украине сегодня относятся к русским. Интервью с молодым украинцем опубликовал в соцсетях журналист Георгий Бадян.

    По словам молодого человека, в Киеве к россиянам относятся нормально, если они приезжают как туристы и не ввязываются в споры о политике на каждом шагу — их «впускают в любые кафе/заведения и пр.». А Львовские предприниматели понимают, что от российских туристов можно получить большую выгоду, добавил он.

    Говоря о декоммунизации, киевлянин отметил, что в стране идет «дерусификация»: «Сносятся памятники и мемориалы не только, связывающие с советским прошлым, но и, например, казакам». Эту тенденцию можно заметить и по украинским учебникам истории, в которых большее внимание уделяется украинцам и национальному правительству, подчеркнул он.

    Киевлянин рассказал, что многие украинцы уезжают на Запад и в Россию, но при этом поддерживают идею о том, что русские — враги.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #киев #украина
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