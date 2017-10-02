«Идет дерусификация»: киевлянин рассказал об отношении к русским на Украине

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Санкт-Петербург, 2 октября. Приехавший в Петербург киевлянин рассказал, как на Украине сегодня относятся к русским. Интервью с молодым украинцем опубликовал в соцсетях журналист Георгий Бадян.

По словам молодого человека, в Киеве к россиянам относятся нормально, если они приезжают как туристы и не ввязываются в споры о политике на каждом шагу — их «впускают в любые кафе/заведения и пр.». А Львовские предприниматели понимают, что от российских туристов можно получить большую выгоду, добавил он.

Говоря о декоммунизации, киевлянин отметил, что в стране идет «дерусификация»: «Сносятся памятники и мемориалы не только, связывающие с советским прошлым, но и, например, казакам». Эту тенденцию можно заметить и по украинским учебникам истории, в которых большее внимание уделяется украинцам и национальному правительству, подчеркнул он.

Киевлянин рассказал, что многие украинцы уезжают на Запад и в Россию, но при этом поддерживают идею о том, что русские — враги.