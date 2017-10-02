«Джебхат ан-Нусра» в Сирии лишилась еще одной группировки

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Хама, 2 октября. Главари «Джейш Халид ибн аль-Валид» объявили о выходе из состава террористического альянса «Джебхат ан-Нусра»1 в провинции Хама.

Боевики группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид» (запрещена в России), действующие в северной части провинции Хама, объявили о том, что покидают террористический альянс «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России). Главари группировки отметили, что присоединяются к исламистам «Ахрар аш-Шам».

Ранее сообщалось, что «Ан-Нусра» ведет продолжительную войну с группировкой «Ахрар аш-Шам», которая раньше также входила в состав альянса. Джихадисты «Аш-Шам» покинули «Джебхат ан-Нусру» для того, чтобы получить в глазах Запада статус «умеренных» боевиков. За этот шаг командование «Ан-Нусры» назвало их предателями и объявило войну.

1 Организация запрещена на территории РФ.