Еврокомиссия признала незаконным референдум в Каталонии и назвала условие выхода из ЕС

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Брюссель, 2 октября. В Еврокомиссии считают незаконным референдум о независимости Каталонии, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

Схинас заявил, что голосование жителей Каталонии о выходе из состава Испании было незаконным, так как противоречит испанскому законодательству. Однако прошедший накануне референдум в Европарламенте считают внутренним делом Испании.

«Мы призываем все стороны немедленно перейти от конфронтации к диалогу, — констатировал официальный представитель ЕК. — Насилие не может быть инструментом в политике».

«Мы также подтверждаем законную позицию Еврокомиссии: если бы референдум был проведен в соответствии с испанской конституцией, то покидающая территория покинула бы Евросоюз», — добавил Схинас.

Напомним, накануне в Каталонии прошел референдум, на котором жители региона определяли его судьбу. Порядка 90% участников заявили, что хотят выхода Каталонии из состава Испании, передает «Газета.ru». Мадрид выступил против этого голосования: проводить мероприятие мешали силовики.