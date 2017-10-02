Путин подписал закон о переименовании должности главы РЖД

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Москва, 2 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о переименовании должности главы ОАО «Российские железные дороги» в генерального директора. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте президента России.

Ранее правительство поясняло, что после вступления закона в силу должно быть выпущено постановление кабмина о внесении изменений в устав РЖД, согласно которым глава компании будет именоваться «генеральный директор — председатель правления».

Напомним, ранее Путин внес изменения в федеральный закон «О недрах», устанавливающие особенности осуществления геологического изучения участков недр в республике Коми.





