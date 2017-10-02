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Путин приостановил действие норм о сроках принятия бюджетообразующих законов
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    Путин приостановил действие норм о сроках принятия бюджетообразующих законов

    14:10  2 Октября 2017
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    Путин приостановил действие норм о сроках принятия бюджетообразующих законов

    Москва, 2 октября. Президент России Владимир Путин подписал документ, который приостанавливает действия норм о сроках принятия бюджетообразующих законов, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Путин до 2018 года приостановил действие норм, которые регулировали сроки принятия бюджетообразующих законов в России. Как отмечалось, требования Бюджетного кодекса о принятии федеральных налоговых законов, изменяющих доходы бюджетов бюджетной системы РФ, предусматривали принятие не позднее одного месяца до дня внесения в Государственную думу.

    Как уточнили в пресс-службе Кремля, эти нормы также распространялись на сроки принятия региональных законов и муниципальных правовых актов.

    Путин приостановил действие норм о сроках принятия бюджетообразующих законов

    Новый закон предлагает соответствующие документы и материалы разделить на те, которые представляются правительством в Госдуму в бумажном виде, и на те, которые размещаются Минфином на едином портале бюджетной системы России.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #бюджет #закон #сроки
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