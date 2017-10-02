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Украина
Группу бандитов, планировавших взорвать венгерский памятник, поймали на Украине
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    Группу бандитов, планировавших взорвать венгерский памятник, поймали на Украине

    14:26  2 Октября 2017
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    Аваков сообщил о задержании на Украине банды вандалов-подрывников

    Киев, 2 октября. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали группу злоумышленников, которая планировала взорвать венгерский памятник на Верецком перевале в Закарпатской области. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

    «В последнее время украино-венгерские отношения были натянуты. Теракт против венгерского памятника… должен был подлить масла в огонь», — подчеркнул он.

    Согласно предварительным данным, подозреваемые являются жителями Черкасской области и входят в состав так называемой банды «Торпеды». У них были изъяты гранаты РГД-5, а также специальное взрывное устройство.

    «Доказано рядом неопровержимых фактов участие этой группы в девяти преступлениях совершенных в 2016–2017 годах и направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов», — отметил Аваков.

    Политик считает, что, что задержанные якобы связаны с бывшими депутатами Верховной рады Владимиром Олейником и Сергеем Тулубом, а также с руководством партии «Оппозиционный блок».

    Автор: Алексей Громов
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