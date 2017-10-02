Группу бандитов, планировавших взорвать венгерский памятник, поймали на Украине

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Киев, 2 октября. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали группу злоумышленников, которая планировала взорвать венгерский памятник на Верецком перевале в Закарпатской области. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«В последнее время украино-венгерские отношения были натянуты. Теракт против венгерского памятника… должен был подлить масла в огонь», — подчеркнул он.

Согласно предварительным данным, подозреваемые являются жителями Черкасской области и входят в состав так называемой банды «Торпеды». У них были изъяты гранаты РГД-5, а также специальное взрывное устройство.

«Доказано рядом неопровержимых фактов участие этой группы в девяти преступлениях совершенных в 2016–2017 годах и направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов», — отметил Аваков.

Политик считает, что, что задержанные якобы связаны с бывшими депутатами Верховной рады Владимиром Олейником и Сергеем Тулубом, а также с руководством партии «Оппозиционный блок».