Курды обнаружили еще одно массовое захоронение езидов в Синджаре

В Избранное

Синджар, 2 октября. Курды обнаружили массовое захоронение жертв «Исламского государства»1 на севере Ирака.

Мэр Синджара Махма Халиль сообщил, что в братской могиле были найдены тела десяти жертв боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), среди них мужчины женщины и дети. Курды идентифицировали тела убитых, ими оказались езиды из населенного пункта Зайтун.

Халиль призвал Региональное правительство Курдистана защитить это захоронение и задокументировать все данные исследований, которые послужат доказательствами геноцида езидов в Ираке. Мэр Синджара отметил, что в районе обнаружено уже 38 массовых захоронений езидов, убитых боевиками «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.