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Курды обнаружили еще одно массовое захоронение езидов в Синджаре
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    Курды обнаружили еще одно массовое захоронение езидов в Синджаре

    14:05  2 Октября 2017
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    Курды обнаружили еще одно массовое захоронение езидов в Синджаре

    Синджар, 2 октября. Курды обнаружили массовое захоронение жертв «Исламского государства»1 на севере Ирака.

    Мэр Синджара Махма Халиль сообщил, что в братской могиле были найдены тела десяти жертв боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), среди них мужчины женщины и дети. Курды идентифицировали тела убитых, ими оказались езиды из населенного пункта Зайтун.

    Халиль призвал Региональное правительство Курдистана защитить это захоронение и задокументировать все данные исследований, которые послужат доказательствами геноцида езидов в Ираке. Мэр Синджара отметил, что в районе обнаружено уже 38 массовых захоронений езидов, убитых боевиками «Исламского государства».

    Курды обнаружили еще одно массовое захоронение езидов в Синджаре

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #игил #курды #ирак #езиды
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