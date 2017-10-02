Семь бойцов «Хезболлы» погибли при авиаударе на востоке Сирии

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Дамаск, 2 октября. Неопознанный военный самолет атаковал позиции ливанского движения «Хезболла» в восточных районах Сирии.

Местные источники в Сирии сообщили, что в результате авиационного налета было убито не менее семи членов ливанской «Хезболлы», данные о количестве пострадавших сейчас уточняются. Идентифицировать самолет бойцам не удалось, они отмечают, что истребитель мог принадлежать ВВС международной коалиции во главе с США, а также ВВС Израиля, который неоднократно атаковал позиции и объекты «Хезболлы» в районе Голанских высот.

Источник особо подчеркивает, что удар не мог быть «дружественным огнем».