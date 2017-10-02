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Весь мир
Семь бойцов «Хезболлы» погибли при авиаударе на востоке Сирии
Весь мир
Семь бойцов «Хезболлы» погибли при авиаударе на востоке Сирии
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    Семь бойцов «Хезболлы» погибли при авиаударе на востоке Сирии

    13:50  2 Октября 2017  /обновлено: 13:55  02 Октября 2017
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    Семь бойцов «Хезболлы» погибли при авиаударе на востоке Сирии

    Дамаск, 2 октября. Неопознанный военный самолет атаковал позиции ливанского движения «Хезболла» в восточных районах Сирии.

    Местные источники в Сирии сообщили, что в результате авиационного налета было убито не менее семи членов ливанской «Хезболлы», данные о количестве пострадавших сейчас уточняются. Идентифицировать самолет бойцам не удалось, они отмечают, что истребитель мог принадлежать ВВС международной коалиции во главе с США, а также ВВС Израиля, который неоднократно атаковал позиции и объекты «Хезболлы» в районе Голанских высот.

    Источник особо подчеркивает, что удар не мог быть «дружественным огнем».

    Семь бойцов «Хезболлы» погибли при авиаударе на востоке Сирии

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хезболла #ввс #авиаудар
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