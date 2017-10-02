Губернатор Орловской области отреагировал на слухи о своей отставке
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Москва, 2 октября. Губернатор Орловской области Вадим Потомский отказался комментировать информация о своей грядущей отставке.
Так, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения, чиновник сказал: «Я такие вещи не планирую, ничего по этому поводу сказать не могу».
Губернатор отметил, что заявление с просьбой об отставке он не писал.
Потомский подчеркнул, что продолжает работать — сейчас он находится в официальной поездке с президентом России Владимиром Путиным в Туркмении, передает РИА Новости.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в самые ближайшие дни в Орловской области и Республике Коми могут смениться действующие главы администраций.