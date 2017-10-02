Число жертв стрельбы на фестивале Лас-Вегасе выросло до 50 человек

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Лас-Вегас, 2 октября. Число жертв стрельбы на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе возросло до 50 человек, сообщает Reuters со ссылкой на шерифа города.

Ранее стало известно о 20 погибших, еще свыше 100 человек получили ранения.

Трагедия произошла на бульваре Стрип в центре города. Неизвестные открыли огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки возле казино «Мандалэй Бэй».

Представители полиции сообщили о «нейтрализации» одного из подозреваемых.

Представители Ростуризма заявили, что в настоящее время не располагают данными о том, что среди раненых или погибших есть туристы из России.