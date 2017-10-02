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Иркутская школьница голышом убежала от завезшего ее в лес педофила
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    Иркутская школьница голышом убежала от завезшего ее в лес педофила

    13:46  2 Октября 2017
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    Иркутская школьница голышом убежала от завезшего ее в лес педофила

    Иркутск, 2 октября. Ученице седьмого класса удалось сбежать от похитившего ее педофила, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

    Инцидент произошел 29 сентября. По версии следствия, мужчина силой посадил 13-летнюю девочку к себе в машину на улице Ворошилова города Ангарска, а затем поехал в лес. Высадив девочку из машины, мужчина приказал ей снять с себя одежду. К счастью, школьнице удалось вырваться и убежать, когда мужчина отвлекся.

    Сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого 35-летнего мужчину в одном из гаражей Ангарска. В данный момент решается вопрос об его аресте.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица».

    Автор: Алексей Громов
    #педофил #иркутск #школьница
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