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Украина
Экс-мэр Славянска Неля Штепа хочет стать «мамой» Украины и сменить Порошенко
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    Экс-мэр Славянска Неля Штепа хочет стать «мамой» Украины и сменить Порошенко

    13:46  2 Октября 2017  /обновлено: 13:48  02 Октября 2017
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    Экс-мэр Славянска Неля Штепа хочет стать «мамой» Украины и сменить Порошенко

    Киев, 2 октября. Бывший мэр Славянска Неля Штепа, три года назад призывавшая президента РФ Владимира Путина ввести войска на Украину, заявила о своих планах занять место украинского лидера Петра Порошенко.  «Стране нужна мама»,  — пояснила она.

    О своих политических амбициях Штепа рассказала в интервью «Радио Свобода». По ее словам, о том, что в 2018 года она будет руководить Украиной ранее говорил еще старец Зосима (схиархимандрит Зосима Сокур,  — прим. ФАН).

    «Если это надо будет, я готова. Все в руках Господа Бога. Если он решит, что нужна стране мама, которая действительно сделает эту страну богатой и мирной, то да»,  — заявила политик.

    Однако, если этого не произойдет, Штепа готова остаться в родном городе. «Мне достаточно будет моего города Славянска; что я каждый день буду видеть свою семью, своих детей. Я соскучилась по своим внукам!»  — добавила она.

    Напомним, в июле 2014 года Штепа была задержана сотрудниками СБУ. Ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также  создание террористической группы или организации, повлекшем гибель людей.  В сентябре этого года ее отпустили под домашний арест и она вернулась в Славянск.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #украина #порошенко #президент #славянск #неля штепа
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