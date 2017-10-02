Экс-мэр Славянска Неля Штепа хочет стать «мамой» Украины и сменить Порошенко

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Киев, 2 октября. Бывший мэр Славянска Неля Штепа, три года назад призывавшая президента РФ Владимира Путина ввести войска на Украину, заявила о своих планах занять место украинского лидера Петра Порошенко. «Стране нужна мама», — пояснила она.

О своих политических амбициях Штепа рассказала в интервью «Радио Свобода». По ее словам, о том, что в 2018 года она будет руководить Украиной ранее говорил еще старец Зосима (схиархимандрит Зосима Сокур, — прим. ФАН).

«Если это надо будет, я готова. Все в руках Господа Бога. Если он решит, что нужна стране мама, которая действительно сделает эту страну богатой и мирной, то да», — заявила политик.

Однако, если этого не произойдет, Штепа готова остаться в родном городе. «Мне достаточно будет моего города Славянска; что я каждый день буду видеть свою семью, своих детей. Я соскучилась по своим внукам!» — добавила она.

Напомним, в июле 2014 года Штепа была задержана сотрудниками СБУ. Ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создание террористической группы или организации, повлекшем гибель людей. В сентябре этого года ее отпустили под домашний арест и она вернулась в Славянск.