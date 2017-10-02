Два человека получили сильные ожоги при пожаре на буровой на Ямале

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Салехард, 2 октября. Два человека получили тяжелые ожоги во время пожара на буровой платформе, расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как сообщает Ura.ru, инцидент произошел в пятницу. На буровой установке компании «Евразия» вспыхнула горючая смесь. В результате пожара двое сотрудников буровой получили сильные ожоги.

В настоящее время комиссия выясняет точную причину возгорания, проводятся необходимые следственные действия.

Ранее «Газета.ru» сообщала о сильном пожаре, который охватил резервную систему электроснабжения ГРЭС в Якутске. В результате пожара в столице Якутии остались без электричества около 310 тысяч человек.