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Два человека получили сильные ожоги при пожаре на буровой на Ямале
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    Два человека получили сильные ожоги при пожаре на буровой на Ямале

    14:03  2 Октября 2017
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    Два человека получили сильные ожоги при пожаре на буровой на Ямале

    Салехард, 2 октября. Два человека получили тяжелые ожоги во время пожара на буровой платформе, расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе. 

    Как сообщает Ura.ru, инцидент произошел в пятницу. На буровой установке компании «Евразия» вспыхнула горючая смесь. В результате пожара двое сотрудников буровой получили сильные ожоги.

    В настоящее время комиссия выясняет точную причину возгорания, проводятся необходимые следственные действия.

    Ранее «Газета.ru» сообщала о сильном пожаре, который охватил резервную систему электроснабжения ГРЭС в Якутске. В результате пожара в столице Якутии остались без электричества около 310 тысяч человек.

    Автор: Валентин Меликов
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