Запасной чемпионат для «Барселоны». Колонка Руслана Мармазова

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Каталонцы не дрогнули. Пробиваясь через испанскую полицию, мелкие пакости официального Мадрида, неодобрительное бурчание соседней по Европе и отгоняя морок грядущих сложностей, они все же провели свой референдум. Вы, уверен, знаете, что 90% участников голосования высказались за выход из состава Испании. Кстати, если уж кто-то такому результату реально поспособствовал, так это центральные испанские власти. Плясать фламенко с грацией быка на корриде, в политике противопоказано, да и выглядит пляска нелепо.

Эйфория первого этапа

Воображаю, точнее, даже точно знаю, какой сейчас сладостный и гордый момент у каталонцев. Они добились своего, не испугались, заставили с собой считаться. Заодно, разумеется, морально отомстили Мадриду за все времена унижений и столичного чванства. На этом этапе, конечно. Ничего ведь еще не закончилось. Больше того, все только начинается.

Как-то оно будет дальше? Достаточно ли в Мадриде Киева, чтобы двинуть на Барселону танки? А что, когда-то, давно, до войны, 4 года тому назад, в Донецке тоже не вполне верили в вероятность ракетного удара по аэропорту, обстрелы жилых кварталов и карательные батальоны, состоящие из бывших соседей по стране. Увы, в этом бешенном мире всякое возможно. Переход же от войны к миру и вовсе совершается с легкостью необыкновенной. Это в обратном направлении попробуй пробейся.

Сейчас, конечно же, наступило и время экспертов, мастеров высоколобых рассуждений о том, что реально, а что нет. Где экономическая выгода и наоборот, ухудшение уровня жизни… И все такое прочее. Я ждал, когда во всем этом многоголосье пробьется пронзительная футбольная нотка. И она не заставила долго напрягать слух. Появилась даже еще накануне референдума в Каталонии, а теперь звучит все настойчивей.

Тема, примерно, такая: «Одумайтесь! Где же «Барселона» будет играть, с кем, в чемпионате Каталонии, что ли?»

Больше, чем игра

Вопросы, кстати, вполне имеющие право на жизнь. Показательные даже. Футбол давно перерос форматы просто одного из видов спорта. Он и часть большой политики, и страсть, и коктейль из горя с радостью, и экономическая конкретика… А уж в случае с «Барселоной» - тем паче. Это больше, чем клуб. Больше, нежели локальная каталонская любовь. И больной мозоль, на который, при желании, можно давить «сепаратистам проклятым».

Так уж драматично сложилась история, что аналогичная тема мне известна не понаслышке. Донецк и «Шахтер», Луганск и «Заря» пережили нечто подобное, да, собственно, и сейчас еще переживают в полный рост.

Чего там кокетничать, для футбольного человека это больном. Я о расставании с любимым клубом, с привычными сильными эмоциями, с невероятным кайфом сопереживания игре. «Шахтер» для Донецка и «Заря» для Луганска – это ведь та же «Барселона», ничуть не меньше, разве что, с поправкой на местные особенности.

Довольно долго я ведь работал в «Шахтере», да еще и в самый звездный период его истории, мне казалось, что в жизни вообще есть не так много явлений, важнее, чем футбол и моя команда. Но вдруг пришла беда. Украина рехнулась и впала в майданную ересь и стала в ней упорствовать со всеми жуткими последствиями.

Случилось ужасное, для меня стало невозможным находиться на футболе. Желание видеть, не по телевизору, а натуральным образом, на поле, свою команду, не перевесило отвращения к нацистскому шабашу, ставшему непременным атрибутом украинского чемпионата. Не замечать одно, но наслаждаться другим – так у меня не получилось. Возможно, что кто-то уме так дистанцироваться, я - нет.

Да и вообще, оказалось, что могут наступить такие моменты, когда футбол уходит на далекий, почти незаметный план. Скажем, во время обстрелов Донецка киевскими карателями, спорить могу, мало найдется дончан, которых волнует отсутствие большого футбола в нашем городе. Честное слово, совсем иные мысли в голове, когда видишь руины на месте рабочих поселков и свежие могилы ополченцев, не доживших до седин, а многие и до детей. Какой, к шутам собачьим, в этом случае футбол?

Глаза Жерара Пике

Каталонцам для того, чтобы временно повесить в дальний шкаф свои болельщицкие шарфики, хватило и не войны даже, а неуважительного к себе отношения со стороны центра. Которое выражается, в том числе, и в несправедливом распределении доходов (Каталония – донор Испании), и в том же самом отказе в праве обсуждать собственную судьбу на референдуме. Видели в глазах звезды «Барсы» Жерара Пике слезы и отчаянную готовность отказаться от игр за сборную Испании? Дорогого стоит…

Случаются времена, когда надо делать выбор, слушая сердце, не думая о выгоде. Для каталонцев их выбор очевиден. Представьте себе, они всего лишь хотят демократии и чтобы их не ломали через колено. Не так и много, верно?

Но это все гуманитарная составляющая, можно сказать, эмоции. К тому же, нам еще далеко не ясно, как будет развиваться ситуация в Каталонии. Вот только, когда речь заходит о футболе, имеются и аспекты совершенно канцелярские, организационные. Зависящие от УЕФА и ФИФА. А главное, от доброй или злой воли сильных мира сего. Тех самых не всегда вполне осязаемых, часто абстрактных, но эффективно действенных мощностей, которые принимают решения и, если надо, препарируют законы и требования по собственном усмотрению.

Футбольные схемы, гибкие и очень гибкие

Предположим, чисто, разумеется, теоретически, что Каталония отвалит от Испании. Самое простое решение – собственный чемпионат по футболу. Разумеется, куда менее интересный, чем испанский. К тому же, надо, чтобы его еще признали футбольные структуры.

Каталония и такой ее заметный спортивный-коммерческий аргумент, как «Барселона», непременно заставят смотреть на себя с повышенным вниманием. Это вам не Крым, который УЕФА, при всех декларациях по поводу приоритетов футбола, законсервировала до неизвестных времен. С Каталонией подобным образом поступить будет куда сложнее. Если хотите знать, для мирового футбола это совершенно особенная территория. Повышенной ценности и ответственности.

Между прочим, там ведь не одна «Барса» имеется, а еще и «Эспаньол»,например, есть, происпански настроенная команда. Как с ней быть? Выгнать независимую «Барселону» из общего чемпионата, а «Эспаньол» оставить? Оба клуба выгнать? Оба оставить? Те еще вопросы! Без ответов, как вы понимаете.

Если включить здравый смысл, следовало бы сделать вид, что потенциальные изменения в карте Испании футбольного первенства не касаются. Пусть бы себе команда из нового независимого государства выступала в испанском чемпионате, которому она нужна никак не меньше, чем наоборот. А прецеденты в мире имеются. Приднестровский «Шериф», допустим, выступает в чемпионате Молдавии. И является ее пятнадцатикратным чемпионом, между прочим. Мешает это кому-то?

Или возьмем «Монако». Там, конечно, несколько иная история. Монако – самостоятельная страна со всеми атрибутам и причиндалами. Какого рожна упомянутый клуб выступает в чемпионате Франции? Будьте принципиальны, джентльмены в хороших костюмах из УЕФА, загоните «Монако» в собственный чемпионат княжества, раз уж так. Кстати, Монако не является членом УЕФА. Сборная этой страны существует только в неофициальном формате, играет в забавных турнирах с участием территорий наподобие Лапландии.

Зато у Косово, возмутительнейшего из европейских административных формирований, и членство в УЕФА и ФИФА имеется, и сборная есть, которая сейчас играет в отборочном турнире на ЧМ-2018. Не попадет, это ясно, но теоретически-то могло такое случиться, да? Значит, бывают всякие гибкие и даже слишком гибкие подходы.

На границе Фландрии и Валлонии

В конце концов, когда надо было развалить СССР и СФРЮ, или, допустим, бархатно развести Чехию со Словакией, международные футбольные структуры не стали выделываться, закрыли глазки шаловливые на незыблемость собственных принципов и европейских границ и, знаете ли, все вопросы решили. С членством, с клубами, со сборными, со всей петрушкой!

Даже Казахстан в конце концов оказался в УЕФА, хотя Европа он очень относительная. Кстати, чьи игры интересней было бы видеть в европейских баталиях, Казахстана или Каталонии? Это вопрос для дискуссии. Впрочем, очень короткой.

«Барселона» для мирового футбола – явление уникальное, могучее. Не говоря уж о том, что финансово выгодное. Отчего-то кажется, что футбольные власти могут сделать для нее исключение. Причем, любое, чтобы ко всеобщей радости. По совокупности заслуг, так сказать.

Можно такой клуб и загнобить, конечно, в назидание прочим, прослыв дремучими идиотами, и, уж поверьте, никак не смирив каталонцев. Словом, только разум и добрая воля могут снять проблемы. Плюс уважение к народному выбору. Конфронтация – никогда!

Единственный вариант, который мне видится в с случае Испания – Каталония нереальным, так это вариация на тему Украина – Донбасс. Можете представить себе, что Каталония с боями уходит в самостоятельное плавание, а «Барселона» остается играть в испанском первенстве, базируется в какой-нибудь Сарагосе или Валенсии, в Мадриде? Сомнительно, верно. При всем обилии параллелей и ассоциаций, между украинскими и испанскими раскладами много и различного. В футболе тоже.

Да! Знаете, где следующую вспышку «сепаратизма» я бы ждал? В Бельгии. Синтетическая ведь страна, типа Украины, даром, что благополучная и даже центр тяжести Евросоюза. Это до времени. Треснет по границы Фландрии и Валлонии за милую душу, добавит УЕФА головной боли. «Брюгге» - это Франдрия, а «Льеж» - Валлония, например. Вот и думай потом, что со всем этим делать… Каталония намекает, что стоит в мыслительный процесс уже сейчас погружаться.