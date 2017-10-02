Песков рассказал, какой орден вручит Путин президенту Туркмении

В Избранное

Москва, 2 октября. В ходе своего официального визита в Туркмению президент Владимир Путин вручит туркменскому лидеру Гурбангулы Бердымухамедову одну из государственных наград Российской Федерации — орден Александра Невского. Об этом пресс-секретарь президента России сообщил в понедельник журналистам.

Как отметил Песков, Путин и Бердымухамедов проведут переговоры в узком составе после того, как пройдет официальная церемония встречи российского президента в Ашхабаде. В дальнейшем переговоры продолжатся в расширенном составе и будет подписан ряд двусторонних соглашений.

«Затем президент Путин вручит Бердымухамедову орден Александра Невского», — рассказал журналистам Песков.

Орден Александра Невского был возвращен в наградную систему Российской Федерации указом президента Медведева в 2010 году. Это один из самых старых орденов в России, им награждали — в различных видах — с 1725 года.