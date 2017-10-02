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Песков рассказал, какой орден вручит Путин президенту Туркмении
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    Песков рассказал, какой орден вручит Путин президенту Туркмении

    13:55  2 Октября 2017
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    Песков рассказал, какой орден вручит Путин президенту Туркмении

    Москва, 2 октября. В ходе своего официального визита в Туркмению президент Владимир Путин вручит туркменскому лидеру Гурбангулы Бердымухамедову одну из государственных наград Российской Федерации — орден Александра Невского. Об этом пресс-секретарь президента России сообщил в понедельник журналистам.

    Как отметил Песков, Путин и Бердымухамедов проведут переговоры в узком составе после того, как пройдет официальная церемония встречи российского президента в Ашхабаде. В дальнейшем переговоры продолжатся в расширенном составе и будет подписан ряд двусторонних соглашений.

    Песков рассказал, какой орден вручит Путин президенту Туркмении

    «Затем президент Путин вручит Бердымухамедову орден Александра Невского», — рассказал журналистам Песков.

    Орден Александра Невского был возвращен в наградную систему Российской Федерации указом президента Медведева в 2010 году. Это один из самых старых орденов в России, им награждали — в различных видах — с 1725 года.

    Автор: Валентин Меликов
    #путин #бердымухамедов
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