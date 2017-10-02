В Киеве заявили, что ДНР и ЛНР догнали европейских членов НАТО по военной мощи

В Избранное

Киев, 2 октября. Военная мощь Донецкой и Луганской народных республик возросла до уровня вооружения европейских членов НАТО, заявил военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Матиос заявил, что украинская сторона смогла подсчитать, какое вооружение и в каком количестве есть в распоряжении армий Донецкой и Луганской народных республик.

«Танки – 650 штук, боевые бронированные машины – 1310 штук, артиллерия различных калибров (в том числе крупнокалиберная, запрещена минскими соглашениями) – почти 500 стволов, реактивные системы залпового огня – почти 260 единиц, зенитно-ракетные комплексы – до 100 единиц», — утверждает украинский военный прокурор.

Он добавил, что такой уровень боевой мощи можно сопоставить с уровнем вооружения европейских стран-членов Североантлантического альянса.

Стоит отметить, что боевая техника ЛНР и ДНР отведена от линии соприкосновения, согласно минским соглашениям. Это неоднократно подчеркивали представители военных ведомств народных республик.

В это время обстрелы со стороны украинских войск на линии фронта в Донбассе продолжаются. Нередко ВСУ даже задействуют вооружения, запрещенные мирным договором.