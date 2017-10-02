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Украина
В Киеве заявили, что ДНР и ЛНР догнали европейских членов НАТО по военной мощи
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    В Киеве заявили, что ДНР и ЛНР догнали европейских членов НАТО по военной мощи

    13:52  2 Октября 2017  /обновлено: 13:56  02 Октября 2017
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    В Киеве заявили, ДНР и ЛНР догнали европейских членов НАТО по военной мощи

    Киев, 2 октября. Военная мощь Донецкой и Луганской народных республик возросла до уровня вооружения европейских членов НАТО, заявил военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

    Матиос заявил, что украинская сторона смогла подсчитать, какое вооружение и в каком количестве есть в распоряжении армий Донецкой и Луганской народных республик.

    «Танки – 650 штук, боевые бронированные машины – 1310 штук, артиллерия различных калибров (в том числе крупнокалиберная, запрещена минскими соглашениями) – почти 500 стволов, реактивные системы залпового огня – почти 260 единиц, зенитно-ракетные комплексы – до 100 единиц», — утверждает украинский военный прокурор.

    Он добавил, что такой уровень боевой мощи можно сопоставить с уровнем вооружения европейских стран-членов Североантлантического альянса.

    Стоит отметить, что боевая техника ЛНР и ДНР отведена от линии соприкосновения, согласно минским соглашениям. Это неоднократно подчеркивали представители военных ведомств народных республик.

    В Киеве заявили, ДНР и ЛНР догнали европейских членов НАТО по военной мощи

    В это время обстрелы со стороны украинских войск на линии фронта в Донбассе продолжаются. Нередко ВСУ даже задействуют вооружения, запрещенные мирным договором.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр #оружие #матиас
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