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Донецк, 2 октября. Во время событий в Каталонии никто не раздавал «печеньки Нуланд», которые экс-заместитель госсекретаря США раздавала на Майдане, заявил донецкий журналист Руслан Мармазов.

«Смотрю репортажи из Каталонии. Такой подъем национального самосознания, такая тяга к свободе… Кстати, а кто-то видел в кадре Нуланд с печеньками? Я вот нет почему-то. Странно, верно же?» — считает Мармазов.

Напомним, во время событий на Майдане в Киеве бывший помощник госсекретаря США Виктория Нуланд раздавала протестующим еду. Позже Нуланд заявила, что это было не печенье, а сэндвичи. Причем, по ее словам, кормила она не только сторонников евроинтеграции, но и бойцов «Беркута».

Накануне в Каталонии состоялся референдум о независимости, на котором 90% проголосовали за выход автономии из состава Испании. Власти страны считают референдум незаконным. Голосование сопровождалось протестами и разгоном полицейскими тех, кто пришел на избирательные участки. В результате столкновений, по последним данным, пострадали почти 900 человек, сообщает правительство Каталонии.