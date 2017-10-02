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«Где печеньки Нуланд?»: донецкий журналист о событиях в Каталонии
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    «Где печеньки Нуланд?»: донецкий журналист о событиях в Каталонии

    14:03  2 Октября 2017
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    «Где печеньки Нуланд?»: донецкий журналист о событиях в Каталонии

    Донецк, 2 октября. Во время событий в Каталонии никто не раздавал «печеньки Нуланд», которые экс-заместитель госсекретаря США раздавала на Майдане, заявил донецкий журналист Руслан Мармазов.

    «Смотрю репортажи из Каталонии. Такой подъем национального самосознания, такая тяга к свободе… Кстати, а кто-то видел в кадре Нуланд с печеньками? Я вот нет почему-то. Странно, верно же?» — считает Мармазов.

    Напомним, во время событий на Майдане в Киеве бывший помощник госсекретаря США Виктория Нуланд раздавала протестующим еду. Позже Нуланд заявила, что это было не печенье, а сэндвичи. Причем, по ее словам, кормила она не только сторонников евроинтеграции, но и бойцов «Беркута».

    Накануне в Каталонии состоялся референдум о независимости, на котором 90% проголосовали за выход автономии из состава Испании. Власти страны считают референдум незаконным. Голосование сопровождалось протестами и разгоном полицейскими тех, кто пришел на избирательные участки. В результате столкновений, по последним данным, пострадали почти 900 человек, сообщает правительство Каталонии.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #каталония #нуланд #майдан #печеньки
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