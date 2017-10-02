Ирак: правительственные войска зачищают от ИГИЛ оставшиеся территории Хавиджи

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Хавиджа, 2 октября. Иракские объединенные силы ведут зачистку территорий на юго-западе провинции Киркук.

Военные источники в Ираке сообщают, что народное ополчение и отряды сил безопасности начали операцию по двум направлениям, итогом должно стать полное освобождение от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) района Аль-Фатха к юго-западу от Хавиджи.

Ранее сообщалось, что объединенная группировка войск в ходе ожесточенных боев зачистила от террористов несколько десятков населенных пунктов в районе Хавиджи. Киркук, богатый нефтяными и газовыми месторождениями, является стратегически важным регионом для Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.