Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Семь бойцов «Хезболлы» погибли при авиаударе на востоке Сирии
Весь мир
Ирак: правительственные войска зачищают от ИГИЛ оставшиеся территории Хавиджи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ирак: правительственные войска зачищают от ИГИЛ оставшиеся территории Хавиджи

    13:33  2 Октября 2017
    56

    Ирак: правительственные войска зачищают от ИГИЛ оставшиеся территории Хавиджи

    Хавиджа, 2 октября. Иракские объединенные силы ведут зачистку территорий на юго-западе провинции Киркук.

    Военные источники в Ираке сообщают, что народное ополчение и отряды сил безопасности начали операцию по двум направлениям, итогом должно стать полное освобождение от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) района Аль-Фатха к юго-западу от Хавиджи.

    Ранее сообщалось, что объединенная группировка войск в ходе ожесточенных боев зачистила от террористов несколько десятков населенных пунктов в районе Хавиджи. Киркук, богатый нефтяными и газовыми месторождениями, является стратегически важным регионом для Ирака.

    Ирак: правительственные войска зачищают от ИГИЛ оставшиеся территории Хавиджи

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #игил #ирак #киркук #хавиджа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 106464

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29768

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43921

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24941

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9380
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        12:48   2 Октября 2017
        164
        Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло в десять раз

        Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло в десять раз

        12:00   2 Октября 2017
        4194
        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        7:54   2 Октября 2017
        508
        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        22:13   1 Октября 2017
        14974