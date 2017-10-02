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Боевики ИГ, готовившие теракты в Москве, работали сторожами и хранили бомбы на стройке
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    Боевики ИГ, готовившие теракты в Москве, работали сторожами и хранили бомбы на стройке

    13:35  2 Октября 2017
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    Боевики ИГ, готовившие теракты в Москве, работали сторожами и хранили бомбы на стройке

    Москва, 2 октября. Двое боевиков из засекреченной ячейки ИГИЛ1, готовившей крупные теракты в Московском регионе, работали сторожами на территории строящегося ЖК на севере столицы. 

    Как стало известно ФАН, исламисты оказались братьями, уроженцами Дагестана. Старшему из них 22 года, младшему – 20 лет. В бытовке, где они обитали, сотрудники ФСБ в ходе спецоперации обнаружили пистолет Макарова, патроны к нему, две ручные гранаты, самодельное взрывное устройство, электрический замедливатель и электронные часы. 

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов».

    Напомним, террористическая организация «Исламское государство»1 (ИГИЛ) запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #фсб #боевики #стройка #бомбы #сторожа
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