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Политика
Путин прибыл в Ашхабад на переговоры с президентом Туркмении
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    Путин прибыл в Ашхабад на переговоры с президентом Туркмении

    13:38  2 Октября 2017
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    Путин прибыл в Ашхабад на переговоры с президентом Туркмении

    Ашхабад, 2 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Ашхабад для проведения переговоров с туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым.

    Главы государств проведут беседу, а далее переговоры в расширенном составе. Как сообщила пресс-служба Кремля, по итогам встречи президенты России и Туркмении обратятся с заявлением для прессы.

    Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что Путин и Бердымухамедов обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной, научно-образовательной, торгово-экономической и политической сферах, а также актуальные региональные проблемы. Ожидается, что по итогам переговоров главы государств подпишут ряд двусторонних документов.

    Путин прибыл в Ашхабад на переговоры с президентом Туркмении

    Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что визит Путина в Туркмению даст импульс развитию отношений обеих стран.

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #туркмения
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