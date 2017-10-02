Путин прибыл в Ашхабад на переговоры с президентом Туркмении

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Ашхабад, 2 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Ашхабад для проведения переговоров с туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым.

Главы государств проведут беседу, а далее переговоры в расширенном составе. Как сообщила пресс-служба Кремля, по итогам встречи президенты России и Туркмении обратятся с заявлением для прессы.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что Путин и Бердымухамедов обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной, научно-образовательной, торгово-экономической и политической сферах, а также актуальные региональные проблемы. Ожидается, что по итогам переговоров главы государств подпишут ряд двусторонних документов.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что визит Путина в Туркмению даст импульс развитию отношений обеих стран.