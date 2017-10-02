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Песков назвал причину задержки ввода миротворцев ООН в Донбасс
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    Песков назвал причину задержки ввода миротворцев ООН в Донбасс

    14:38  2 Октября 2017
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    Песков назвал причину задержки ввода миротворцев ООН в Донбасс

    Москва, 2 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев задерживает реализацию идеи по отправке миротворцев ООН на юго-восток Украины.

    «В Киеве. Думаю, это исчерпывающее объяснение», — заявил Песков, отвечая на вопрос о причинах задержки обсуждения ввода мил ООН в рамках «нормандского формата», передает агентство РИА Новости.

    Напомним, что президент России Владимир Путин поддержал идею об отправке миротворцев миссии ООН на Украину для обеспечения безопасности представителям мониторинговой группы ОБСЕ. По словам президента, миротворцы должны находиться на линиях разграничения в Донбассе.

    Песков назвал причину задержки ввода миротворцев ООН в Донбасс

    Киев требует, что силы ООН должны располагаться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация готова приложить все усилия для достижения согласия по данному вопросу.

    Автор: Дима Оленин
    #оон #песков #миротворцы
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