Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

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Москва, 2 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, следят ли в Кремле за происходящим в Каталонии. По его словам, события вокруг референдума о независимости Каталонии являются внутренним делом Испании.

«Что касается событий в Испании, то… последовательная позиция Москвы заключается в том, что это внутреннее дело Королевства», — подчеркнул представитель Кремля.

Говоря о действиях испанских силовиков в ситуации с референдумом в Каталонии, Песков отметил, что оценивать действия правоохранительных органов неприемлемо.

Напомним, число пострадавших при столкновении с полицией в Каталонии в день проведения референдума о независимости увеличилось до 761.