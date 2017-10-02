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Весь мир
Семь бойцов «Хезболлы» погибли при авиаударе на востоке Сирии
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Дейр эз-Зор: ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили объекты ИГИЛ на западе провинции
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    Дейр эз-Зор: ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили объекты ИГИЛ на западе провинции

    13:21  2 Октября 2017
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    Дейр эз-Зор: ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили объекты ИГИЛ на западе провинции

    Дейр эз-Зор, 2 октября. ВКС РФ и сирийская авиация нанесли серию ракетно-бомбовых ударов в западной части провинции Дейр эз-Зор.

    Информационный портал «САНА» получил информацию о том, что российская и сирийская авиация провели воздушный рейд  в районе населенных пунктов Букрос Аль-Фокани, Букрос Ат-Тахтани, Ат-Табия Шамия, Сейда Бен-Муэйна, Маадин и Мухасан. Целью бомбардировок стали объекты террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

    Источник сообщает, что ВКС РФ уничтожили минометные и артиллерийские позиции игиловцев, а также бронетехнику. Около населенных пунктов Фейда и Бен-Муэйна, расположенных приблизительно в 80 километрах от Дейр эз-Зора, ликвидирована живая сила группировки вместе с оружием.

    Дейр эз-Зор: ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили объекты ИГИЛ на западе провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #игил #дейр эз-зор
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