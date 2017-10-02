NASA: самый большой айсберг в  Антарктике начал распадаться на части

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Вашингтон, 2 октября. Спутники NASA впервые сфотографировали гигантский айсберг А‐68, который откололся от ледника Ларсен С в Антарктиде, сообщили в пресс-службе американского космического агентства.

Спутники NASA впервые сфотографировали мегаайсберг в Антарктиде, площадь которого достигает 6,5 тысяч квадратных метров. Размеры дрейфующего ледяного тела можно сравнить по размерам с Московской областью или Эстонией.

Айсберг А‐68 откололся от ледника Ларсен С. Сейчас в регионе полярная ночь, поэтому специалисты NASA смогли получить только инфракрасные снимки. Ученые обратили внимание, что А‐68 распался на два крупных фрагмента.

Ранее сообщалось, что айсберг площадью около шести тысяч квадратных километров начал движение в сторону Южной Америки и вошел в море Уэддела, передает «Газета.ru».