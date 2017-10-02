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NASA: самый большой айсберг в  Антарктике начал распадаться на части
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    NASA: самый большой айсберг в  Антарктике начал распадаться на части

    13:35  2 Октября 2017
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    NASA: самый большой айсберг в  Антарктике начал распадаться на части

    Вашингтон, 2 октября. Спутники NASA впервые сфотографировали гигантский айсберг А‐68, который откололся от ледника Ларсен С в Антарктиде, сообщили в пресс-службе американского космического агентства.

    Спутники NASA впервые сфотографировали мегаайсберг в Антарктиде, площадь которого достигает  6,5 тысяч квадратных метров. Размеры дрейфующего ледяного тела можно сравнить по размерам с Московской областью или Эстонией.

    Айсберг А‐68 откололся от ледника Ларсен С. Сейчас в регионе полярная ночь, поэтому специалисты NASA смогли получить только инфракрасные снимки. Ученые обратили внимание, что А‐68 распался на два крупных фрагмента.

    NASA: самый большой айсберг в  Антарктике начал распадаться на части

    Ранее сообщалось, что айсберг площадью около шести тысяч квадратных километров начал движение в сторону Южной Америки и вошел в море Уэддела, передает «Газета.ru».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #ученые #nasa #антарктида #айсберг
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