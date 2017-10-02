Соцсети оценили первый российский кабриолет «Крым» 

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Москва, 2 октября. Пользователи соцсетей с интересом восприняли первый российский кабриолет — а точнее, родстер — получивший название «Крым». Соцсети назвали автомобиль большим успехом для студентов МГТУ имени Баумана.

«Вторая отечественная машина которую захотелось купить с первого взгляда», — отмечают пользователи соцсетей.

Многих пользователей соцсетей смутило то, что автомобиль с открытым кузовом является не самым практичным вариантов в условиях российского климата, однако стильный дизайн и очень низкая цена для автомобиля такого класса привлекает внимание людей. Самой привлекательной чертой в машине сочли дизайн.

«Это самый дерзский и яркий дизайн! Морда необычная и просто выглядит зверски красиво! Молодцы ребята! Себе даже захотелось ее купить!﻿", — пишут вдохновленные «Крымом» пользователи.

«Пусть «АвтоВАЗ» горит со стыда, студенты и то красивее машины делают﻿", — отмечают пользователи Интернет.

красиво! — Александр Криночкин (@slonsova) June 20, 2016

Студентам «бауманки», создавшим автомобиль, пожелали новых успехов.