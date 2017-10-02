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Украина
Азаров рассказал, как Запад поддерживает массовые пытки и изнасилования на Украине
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    Азаров рассказал, как Запад поддерживает массовые пытки и изнасилования на Украине

    13:29  2 Октября 2017  /обновлено: 13:32  02 Октября 2017
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    Азаров рассказал, как Запад поддерживает массовые пытки и изнасилования на Украине

    Киев, 2 октября. Официальный Киев, Запад и СМИ никак не отреагировали на доклад ООН о нарушении прав человека на Украине, хотя с момента его публикации прошло уже больше месяца. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

    Он сообщил, что, согласно данным доклада, число погибших в стране насчитывает 10225 человек, раненых — 24541 человек, пропавших без вести  — до 50931 человек. Количество пенсионеров Донбасса, которые не получают пенсии на Украине, составляет 600 тысяч человек.

    «Особую обеспокоенность ООН вызывает широко распространенная в Украине практика пыток, причем чаще всего используется сексуальное насилие (вспомним тюрьмы Грузии, Ирака – оттуда инструкторы)», — приводит Азаров данные доклада ООН. Экс-премьер Украины добавил, что эксперты отмечают «преобладающую безнаказанность за это» и осуждают «выбивание признаний жестокими методами», которые используют ВСУ, а также отмечают произвол судей и неспособность властей страны найти и привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав человека.

    При этом за прошедший месяц Киев и украинские СМИ не обратили внимание на преступления против человечности, о которых сообщается в документе, подчеркнул Азаров.

    «Никак не отозвались на этот доклад правительства США, Германии и Франции, особенно два последние, гаранты Минских соглашений и подписанты Соглашения о европейской Ассоциации с Украиной. У нас есть право спросить у них: «Так что, пытки, изнасилования, пропажа людей, несправедливый суд – это и есть те самые европейские ценности, ради которых они поддерживали государственный переворот в Украине?» — написал Азаров в Facebook.

    По его словам своим молчанием страны Запада поддерживают «преступную политику» Киева. Азаров пообещал направить доклад ООН оппозиционным партиям ФРГ с просьбой провести расследование.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сша #киев #донбасс #украина #оон #азаров
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