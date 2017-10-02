Два трупа нашли пожарные при тушении огня в Тюмени

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Тюмень, 2 октября. Сотрудники МЧС обнаружили страшную находку после тушения пожара в деревянном доме, расположенном на лесополосе в Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар в доме площадью шесть квадратных метров начался в ночь на 1 октября 2017 года. Строение располагалось в 200 метрах от автозаправки на улице Ямской.

На место происшествия срочно выехали сотрудники пожарной службы, которым удалось ликвидировать огонь за несколько минут. На пожарище были обнаружены два обгоревших трупа, еще один пострадавший с сильнейшими ожогами был госпитализирован.

По предварительной версии, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем, передает Ura.Ru.