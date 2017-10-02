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Украина
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Происшествия
Два трупа нашли пожарные при тушении огня в Тюмени
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    Два трупа нашли пожарные при тушении огня в Тюмени

    15:59  2 Октября 2017
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    Два трупа нашли пожарные при тушении огня в Тюмени

    Тюмень, 2 октября. Сотрудники МЧС обнаружили страшную находку после тушения пожара в деревянном доме, расположенном на лесополосе в Тюмени.

    Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар в доме площадью шесть квадратных метров начался в ночь на 1 октября 2017 года. Строение располагалось в 200 метрах от автозаправки на улице Ямской.

    На место происшествия срочно выехали сотрудники пожарной службы, которым удалось ликвидировать огонь за несколько минут. На пожарище были обнаружены два обгоревших трупа, еще один пострадавший с сильнейшими ожогами был госпитализирован.

    По предварительной версии, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем, передает Ura.Ru.

    Автор: Дима Оленин
    #пожар #труп #тюмень
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