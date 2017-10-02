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Путин подписал закон о предоставлении недр в Коми для геологоразведки
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    Путин подписал закон о предоставлении недр в Коми для геологоразведки

    14:00  2 Октября 2017
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    Путин подписал закон о предоставлении недр в Коми для геологоразведки

    Москва, 2 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес изменения в федеральный закон «О недрах», устанавливающие особенности осуществления геологического изучения участков недр в республике Коми.

    Как говорится в сообщении на сайте Кремля, в Коми допускается предоставление участков недр для геологического изучения на срок до 7 лет в связи со сложными климатическими и ландшафтно-географическими условиями.

    Согласно внесенному в абзац второй части первой статьи 10 закона РФ«О недрах» изменению пользователям недр на указанный срок предоставляются участки недр, полностью или частично расположенные в границах Коми, для проведения работ по геологическому изучению данных участков недр.

    Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что по приказанию президента Владимира Путина в 2017 года учреждения культуры в Республике Бурятия получат дополнительные 53 млн рублей из резервного фонда президента РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #коми
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