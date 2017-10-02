Пальмира: САА при поддержке ВКС РФ отразила атаку боевиков ИГИЛ к востоку от Ас-Сухны

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Пальмира, 2 октября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ отбили атаку «Исламского государства»1 около города Ас-Сухнэ, расположенного в 70 километрах к востоку от Пальмиры.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, ссылаясь на военные источники, что правительственные войска отразили крупную атаку боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в окрестностях города Ас-Сухнэ. Отмечается, что в ходе столкновений в районе Аль-Махзам было уничтожено не менее семи единиц боевой техники «Халифата».

Боевики понесли потери в живой силе, множество террористов получило тяжелые ранения. Это не первая попытка исламистов прорвать оборону сирийской армии в данном населенном пункте, который был зачищен от «Исламского государства» в начале августа текущего года.

1 Организация запрещена на территории РФ.