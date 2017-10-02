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Весь мир
Семь бойцов «Хезболлы» погибли при авиаударе на востоке Сирии
Весь мир
Пальмира: САА при поддержке ВКС РФ отразила атаку боевиков ИГИЛ к востоку от Ас-Сухны
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    Пальмира: САА при поддержке ВКС РФ отразила атаку боевиков ИГИЛ к востоку от Ас-Сухны

    12:54  2 Октября 2017
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    Пальмира: САА при поддержке ВКС РФ отразила атаку боевиков ИГИЛ к востоку от Ас-Сухны

    Пальмира, 2 октября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ отбили атаку «Исламского государства»1 около города Ас-Сухнэ, расположенного в 70 километрах к востоку от Пальмиры.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, ссылаясь на военные источники, что правительственные войска отразили крупную атаку боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в окрестностях города Ас-Сухнэ. Отмечается, что в ходе столкновений в районе Аль-Махзам было уничтожено не менее семи единиц боевой техники «Халифата».

    Боевики понесли потери в живой силе, множество террористов получило тяжелые ранения. Это не первая попытка исламистов прорвать оборону сирийской армии в данном населенном пункте, который был зачищен от «Исламского государства» в начале августа текущего года.

    Пальмира: САА при поддержке ВКС РФ отразила атаку боевиков ИГИЛ к востоку от Ас-Сухны

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #игил #пальмира
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