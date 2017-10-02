ФСБ предотвратила покушение на религиозного проповедника в Ингушетии

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Москва, 2 октября. В Ингушетии было предотвращено покушение на религиозного проповедника. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ, сотрудники ведомства задержали двоих подозреваемых, у которых были изъяты взрывчатка и самодельные бомбы.

Согласно приведенным данным, «предотвращено покушение на общественного деятеля и религиозного проповедника Республики, планировавшееся общественно опасным способом с использованием самодельного взрывного устройства большой мощности».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела против членов бандгруппы.

Напомним, ранее ФСБ задержала боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1), готовивших крупные теракты в Московском регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.