Страна запрещенной арифметики: Киев посчитал российских военных. Колонка Олега Денежки

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Ну, вот и все. Украиной найдено доказательство присутствия российской армии в Донбассе. Доподлинное и окончательное. Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. Доказательство железное. Я бы даже сказал, стальное, так как железо в необработанном виде довольно мягкий металл. Обоснование просто, как инфузория-туфелька, и изящно, как Ким Кардашьян. Это список точного количества людей и единиц техники российской армии в АТО.

Теперь Кремль не отвертится. Вот возразят в Москве: «А какие ваши доказательства»? А Матиос им бумажечку: «А вот они. Списочек». И все. Пат. Правда, откуда эти цифры взял главный военный прокурор, неясно. Скорее всего, у секретарши, но про это в списочке ничего нет. Зато цифр там много. Танки, пушки, ЗРК, пиджаки импортные и магнитофоны. По две штуки.

«Танки – 650 шт, боевые бронированные машины – 1310 шт, артиллерия различных калибров – почти 500 стволов, реактивные системы залпового огня – почти 260 ед, зенитно-ракетные комплексы – до 100 ед. РФ на данный момент находится в Донбассе в количестве почти трех тысяч человек в составе двух батальонно-тактических групп, одной ротно-тактической группы, на вооружении которых, кроме перечисленных выше единиц, почти 200 танков, 400 боевых бронированных машин, 140 единиц артиллерии и новейшие образцы зенитно-ракетных комплексов», — лихо провел инвентаризацию Матиос.

На секундочку обратимся к отсталой и реакционной арифметике, которой, по скудоумию своему, пользовались шумеры, египтяне и пифагорейцы в Греции. К «дважды два четыре», проще говоря. Итак, по Матиосу количество личного состава российских войск в Донбассе менее трех тысяч человек. Запомним эту цифру.

Сначала танки. Их, согласно данным военного прокурора, 650, плюс 200, то есть 850 единиц. В каждом танке сидит по три танкиста, и меньше нельзя. И на троих работы много. Умножаем отсталым арифметическим способом 850 на 3 и получаем 2550.

Теперь бронемашины, то есть гусеничные БМП-1 и БМП-2 и колесные БТР-70 и БТР-80. Их, по мнению Матиоса, 1310 плюс 400 штук железных ящичков. Итого: 1710. Что бы понять, насколько, мягко говоря, эта цифра является идиотизмом, заметим, что на вооружении всей, до последнего подразделения, национальной гвардии России по состоянию на 2016 год находилось 1650 БМП-1, БМП-2 и БТР-80.

Непосредственный экипаж боевых машин — это два полноценных бойца — механик-водитель и оператор вооружения. То есть по факту умножения — 3420 человек, как в аптеке.

Далее артиллерия. Тут все сложнее. Точно указать количество человек в расчете буксируемого орудия или САУ можно лишь приблизительно, так как оно часто отличается от штатного. Возьмем минимум: четыре человека. Командир, наводчик, два заряжающих. Меньше — это уже не стрельба, а самоудовлетворение. Стволов всего 500, плюс 140, то есть, 640 артиллерийских систем. Опять прибегаем к отвергнутой в прогрессивной Украине операции — умножению, и получаем ровно 2560 артиллеристов.

Теперь системы залпового огня — РСЗО. Снаряды длинные, тяжелые, в переноске неудобные, менее чем два человека, в трубу не запихают. Если распаковывать, подносить и заряжать будут двое, то это уже не скорострельная система залпового огня, это система издевательства над личным составом. Поэтому пять человек, минимум. Итак, 260 умножить на пять будет равно — 1300 штук бойцов.

Зенитно-ракетные комплексы вещь чудная, но непонятно, а что собственно под ними Матиос понимает. Скорее всего, ничего. Трубу «Стрела-2», обслуживаемую одним человеком? Самоходный зенитный комплекс «Стрела-10» или ЗРК «Тунгуска»? «Бук-М3», «Панцирь-С1» или «ОСА-АК»? ЗРК «Тор»? А может вообще С-300 «Антей»? Количество обслуживающих экипажей колеблется от одного до нескольких десятков человек.

При такой расплывчатой и непрофессиональной формулировке, как у генерального прокурора, даже применяя самую передовую в мире секретную украинскую арифметику, посчитать бойцов невозможно решительно. От слова «вообще». Поэтому даже пробовать не будем, и так все хорошо получается.

Согласно докладу гениального стратега, военного аналитика калибра Клаузевица и разведчика никак не менее великого, чем Мата Хари и Лоуренс Аравийский вместе взятые, 5160 единиц боевой техники и вооружения обслуживают менее чем три тысячи человек личного состава, вместо 9780 человек минимум необходимых. Почти две системы на человека. Потрясающе.

А еще ведь есть пехота. Кроме бурятских конных танкистов и коломенских артиллеристов, есть еще псковские десантники, калининградские специальные водолазы и бородатые чеченцы. В том, что они там все есть, я лично ни разу не сомневаюсь. Я тысячу раз это слышал. Спикер СНБО Украины Андрей Лысенко говорил. И блогер Саша Сотник. Они врать не будут, не такие они люди.

А что это значит? А это значит, что на самом деле один российский танкист в Донбассе управляет минимум тремя танками. Мировой рекорд Гиннеса.

Говорят, скифские гонцы скакали с депешами, стоя в седлах сразу двух лошадей. Для скорости. В общем-то, представить это можно. Но вот как на танке можно одновременно дергать рычаги, искать цель, целиться и производить выстрел — я себе представить не могу. Даже если выполнять операции последовательно — перемещаться внутри тесного заброневого пространства современного танка дьявольски сложно.

Но, видимо, не для украинцев. 1400-летняя нация трипольцев в результате копания черных морей и строительства египетских пирамид приобрела необыкновенную гибкость. Как тела, так и языка. Костей нет.

Был такой легендарный персонаж в советской мультипликации. Козленок-математик в гениальном мультфильме режиссера Владимира Дегтярева по книжке норвежского писателя Альфа Прейсена «Козлёнок, который считал до десяти».

«Один — это я, два — это Телёнок, три — это Корова, четыре — это Бык, пять — это Конь, шесть — это Свинья, семь — это Кот, восемь — это Пёс, девять — это Баран, и десять — это Капитан Гусь!»

Животные от этого процесса были в панике, но как видим, козленок действительно считал до десяти. Я не уверен, что военный прокурор Матиос считает до десяти, но то что он настоящий…

В этом я верен совершенно.