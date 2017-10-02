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Ростуризм уточняет данные о российских туристах, пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе
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    Ростуризм уточняет данные о российских туристах, пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе

    12:38  2 Октября 2017
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    Ростуризм уточняет данные о российских туристах, пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе

    Москва, 2 октября. Ростуризм в настоящее время не располагает данными о том, что среди жертв и пострадавших при стрельбе в центре Лас-Вегаса есть российские туристы.

    Организованных групп российских туристов в городе сейчас нет, заявила советник руководителя ведомства Светлана Сергеева в комментарии РИА Новости.

    Она также уточнила, что федеральное агентство находится на постоянной связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ и продолжает мониторить ситуацию. При этом она отметила, что в городе могут быть самостоятельные туристы из РФ. 

    Автор: Алексей Громов
    #сша #стрельба #ростуризм #лас-вегас
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