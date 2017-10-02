Ростуризм уточняет данные о российских туристах, пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе

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Москва, 2 октября. Ростуризм в настоящее время не располагает данными о том, что среди жертв и пострадавших при стрельбе в центре Лас-Вегаса есть российские туристы.

Организованных групп российских туристов в городе сейчас нет, заявила советник руководителя ведомства Светлана Сергеева в комментарии РИА Новости.

Она также уточнила, что федеральное агентство находится на постоянной связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ и продолжает мониторить ситуацию. При этом она отметила, что в городе могут быть самостоятельные туристы из РФ.