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Технологии
Эксперт из США составил список российского оружия, которого надо бояться
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    Эксперт из США составил список российского оружия, которого надо бояться

    12:53  2 Октября 2017
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    Эксперт из США составил список российского оружия, которого надо бояться

    Вашингтон, 2 октября. Аналитик The National Interest Николас Майерс перечислил самое инновационное и современное оружие России.

    По словам эксперта, зенитная ракетная система большой и средней дальности «Триумф», береговой ракетный комплекс «Бал», крылатые ракеты «Калибр», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» представляют собой потенциальную опасность для США.

    Отмечается, что данное оружие было испытано в ходе совместных российско-белорусских учений «Запад-2017», которые прошли с 14 по 20 сентября 2017 года. В начале сентября подлодки «Великий Новгород» и «Колпино», находясь в акватории Средиземного моря, нанесли удар крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии.

    Эксперт из США составил список российского оружия, которого надо бояться

    По словам Майерса, новейшие системы радиоэлектронной разведки, такие как комплексы «Стрелец» с поддержкой ГЛОНАСС также представляют большую опасность для Вашингтона, передает «Ридус».

    «Эти технологии, несомненно, станут основой российского планирования, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет», — уверенно заявил Майерс.

    Автор: Дима Оленин
    #россия #сша #искандер-м #оружие #калибр
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