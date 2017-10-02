Эксперт из США составил список российского оружия, которого надо бояться

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Вашингтон, 2 октября. Аналитик The National Interest Николас Майерс перечислил самое инновационное и современное оружие России.

По словам эксперта, зенитная ракетная система большой и средней дальности «Триумф», береговой ракетный комплекс «Бал», крылатые ракеты «Калибр», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» представляют собой потенциальную опасность для США.

Отмечается, что данное оружие было испытано в ходе совместных российско-белорусских учений «Запад-2017», которые прошли с 14 по 20 сентября 2017 года. В начале сентября подлодки «Великий Новгород» и «Колпино», находясь в акватории Средиземного моря, нанесли удар крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии.

По словам Майерса, новейшие системы радиоэлектронной разведки, такие как комплексы «Стрелец» с поддержкой ГЛОНАСС также представляют большую опасность для Вашингтона, передает «Ридус».