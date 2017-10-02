Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

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Стокгольм, 2 октября. Нобелевская премия 2017 года в области физиологии и медицины была присуждена группе американских ученых — профессорам Майклу Росбашу, Джеффри Холлу и Майклу Янгу. Соответствующая информация приводится в сообщении Нобелевского комитета Каролинского института Стокгольма.

Как стало известно, премия присуждена за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма, так называемых «клеточных часов».

Нобелевская премия ежегодно вручается за достижения в области физики, химии, медицины, литературы и экономики. Кроме того, престижная награда вручается выдающимся политикам и общественным деятелям за укрепление мира. В этом году лауреаты получат по 9 млн шведских крон ($1,118 млн) — это на $18 тыс. больше, чем в прошлом году.