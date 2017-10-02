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Продажи смартфонов iPhone 8 и 8 Plus в России провалились
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    Продажи смартфонов iPhone 8 и 8 Plus в России провалились

    12:49  2 Октября 2017
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    Продажи смартфонов iPhone 8 и 8 Plus в России провалились

    Москва, 2 октября. Новые смартфоны производства Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus не пользуются большой популярностью среди россиян.

    Напомним, что продажи новых смартфонов известной американской компании стартовали в прошлую пятницу, 29 сентября. Несмотря на длинные очереди возле ЦУМа в Москве, спрос на новую модель iPhone держится на уровне прошлогодних показателей. Тогда на витринах появились iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

    Продажи смартфонов iPhone 8 и 8 Plus в России провалились

    По словам представителя Inventive Retail Group Людмилы Семушкиной, спрос на новый iPhone 8 в первые выходные сопоставим с продажами предыдущей модели за этот же период времени. Существует также отложенный спрос на модель iPhone X, продажи которой начнутся к Рождеству.

    По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, дефицита новой модели iPhone в магазинах не наблюдается. В данный момент часть покупателей ждет выхода iPhone X, а другая часть скупает подешевевший iPhone 7, передает газета «Ведомости».

    Автор: Дима Оленин
    #россия #iphone 8
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