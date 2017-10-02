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Сирия, 2 октября. Демонстрации жителей против «Ан-Нусры»*** на западе Алеппо. САА при помощи ВКС РФ отразила атаку ИГ1 в районе Ас-Сухны в провинции Хомс. Одна из группировок вышла из состава «Тахрир Аш-Шам» на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии нанесли удары по военным объектам ИГ в провинции Дейр эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по позициям боевиков в кварталах Айн-Тарма и Джобар в Восточной Гуте; при помощи ВКС РФ отбили атаку ИГ к востоку от Ас-Сухны в провинции Хомс.

«Исламское государство»: понесло потери в военной технике в результате авиаударов ВКС РФ в восточной части Хомса; проникло на территорию, подконтрольную курдам в Ракке; противостоит SDF**** близ населенного пункта Маркада на юге Хасаки; лишилось одного из командиров в столкновениях с ВС Ирака в провинции Киркук.

Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась обстрелам неизвестных боевиков вблизи города Джараблус на сирийско-турецкой границе в Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла союзную группировку в северной части Хамы.

Курды: ведут бои с ИГ недалеко от деревни Аль-Касра на западе провинции Дейр эз-Зор; уничтожили 12 террористов ИГ в городе Ракка.

Международная коалиция: оказывает поддержку курдам в южной части Хасаки.

Провинция Дамаск

На северо-востоке Дамаска не прекращаются столкновения между боевиками вооруженной оппозиции и правительственными силами. Как передает местный военный источник в соцсети Twitter (GhoutaGMC), сирийские военные самолеты нанесли авиаудары по укрепленным пунктам исламистов формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман» в кварталах Айн-Тарма и Джобар. На данный момент никаких сведений о потерях со стороны антиправительственных группировок не поступало.

Провинция Алеппо

В западной части региона вновь прошли акции протестов. Население, проживающее в городах Аль-Атареб и Кафр Хамра, выступило против вторжения боевиков «Тахрир Аш-Шам» на территории населенных пунктов. Об этом сообщает агентство новостей Al Manar News. Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате митингов жителей радикалы «Ан-Нусры» были вынуждены покинуть город Дарат Изза.

Тем временем на северо-востоке Алеппо в окрестностях города Джараблус неизвестные боевики открыли огонь по позициям Сирийской свободной армии (ССА). Во время обстрела был ранен один из исламистов ССА. Местные оппозиционные источники утверждают, что нападение было совершено курдскими бойцами Сирийской демократической армии (SDF), отряды которых базируются неподалеку. Тем не менее информационные порталы, подконтрольные курдам, данные сведения пока не подтверждали.

Провинция Хомс

Согласно информации новостного портала Damascus Now, нападение террористов «Исламского государства»1, о котором сообщалось несколькими часами ранее, было отбито при помощи российской авиации. Напомним, боевики атаковали укрепленные пункты Сирийской арабской армии (САА) к востоку от стратегического города Ас-Сухна. В результате точечных авиаударов ВКС РФ были уничтожены по меньшей мере семь военных пикапов радикалов террористической группировки вместе с находящимися внутри ИГИЛовцами. Кроме того, несколько боевиков получили ранения.

Провинция Дейр эз-Зор

По данным агентства новостей Euphrates Post, военные самолеты ВВС Сирии и ВКС РФ активизировали боевые вылеты в провинции. Воздушным атакам союзников подверглись укрепрайоны террористов «Исламского государства» вблизи населенных пунктов Бакрос Фокани, Аль-Мухсин, Аль-Маядин, Сейда Бин Мвенаа, Таиба Шамия и Букрус Ат-Тахтани. В результате авианалетов было уничтожено большое количество боевиков и военной техники, в числе которой — бронированные машины, артиллерийские установки и минометы. Кроме того, были частично разрушены оборонительные сооружения ИГИЛовцев, передает новостной портал Damascus Now.

Между тем в западной части Дейр эз-Зора отмечаются столкновения между радикалами ИГИЛ1 и Демократическими силами Сирии (SDF). По данным информационного агентства DeirEzzor 24, противники ведут бои недалеко от деревни Аль-Касра. О потерях сторон не сообщалось.

Провинция Ракка

В городе Ракка вновь развернулись ожесточенные бои между боевиками «Исламского государства» и курдскими формированиями SDF и YPG. Военный источник в социальной сети Twitter (olay6663) сообщает о том, что террористам удалось проникнуть на территорию, находящуюся под контролем Сирийских демократических сил (SDF), в квартале Аль-Фардос. Кроме того, как передает Twitter-канал (ClaudiaAlMina), радикалы прибегли к использованию боевых дронов со взрывчатым веществом на борту. Тем не менее, согласно информации курдских источников, ИГИЛовцы несут потери в живой силе. Так, 12 исламистов были убиты в ходе последних столкновений.

Провинция Хама

Стало известно, что командование одной из группировок вооруженной оппозиции под названием «Катибат Халид ибн Аль-Валид» объявило о выходе из состава антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам». Данное формирование намеревается вступить в ряды организации «Ахрар Аш-Шам», противостоящей «Ан-Нусре». Об этом сообщает военный источник в Twitter (badly_xeroxed). Напомним, «Катибат Халид ибн Аль-Валид» действует в северной части провинции Хама.

Провинция Хасака

В южной части провинции Хасака в окрестностях населенного пункта Маркада продолжаются столкновения между Сирийскими демократическими силами (SDF) и террористами «Исламского государства». В настоящий момент стороны обмениваются артиллерийским огнем, передает Twitter-канал (soheb1199). Прикрытие с воздуха курдским подразделениям обеспечивают военные самолеты западной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки.

Ирак

Иракские войска совместно с Силами народной мобилизации продолжают развивать наступление в районе города Хавиджа в провинции Киркук. Военный источник в сети Twitter (teamsmediawar_1) сообщает, что объединенным войскам удалось освободить населенные пункты Аль-Маслаха и Аль-Маляли южнее Хавиджи, а также деревни Кабиба и Маля Салих к востоку от ключевого города. По сведениям агентства новостей Iraqi News, в ходе боев был ликвидирован один из высокопоставленных командиров террористической группировки — Абу Биляль Аль-Масри.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)