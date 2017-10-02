Суд обязал Навального удалить из блога материал о бизнесмене Михайлове

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Москва, 2 октября. Люблинский районный суд Москвы обязал блогера Алексея Навального в течение недели удалить из Сети публикацию о бизнесмене Сергее Михайлове.

Речь идет о материале, появившейся в блоге Навального в августе. В ней речь шла о часах Михайлова. Кроме того, бизнесмен был назван «главой Солнцевской ОПГ».

Сегодня суд удовлетворил иск Михайлова о защите чести и достоинства и потребовал удалить запись из блога. Кроме того, Навального обязали также возместить истцу судебных расходов в размере около 16 тысяч рублей.

Напомним, в октябре 1996 года Михайлов был арестован в Швейцарии, но затем оправдан судом присяжных. За проведенное в тюрьме время бизнесмен смог взыскать с властей этой страны коменсацию в размере более полумиллиона долларов. Свою причастность к криминальным структурам он полностью отрицает.