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Общество
Суд обязал Навального удалить из блога материал о бизнесмене Михайлове
Общество
Суд обязал Навального удалить из блога материал о бизнесмене Михайлове
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    Суд обязал Навального удалить из блога материал о бизнесмене Михайлове

    12:24  2 Октября 2017
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    Суд обязал Навального удалить из блога материал о бизнесмене Михайлове

    Москва, 2 октября. Люблинский районный суд Москвы обязал блогера Алексея Навального в течение недели удалить из Сети публикацию о бизнесмене Сергее Михайлове.

    Речь идет о материале, появившейся в блоге Навального в августе. В ней речь шла о часах Михайлова. Кроме того, бизнесмен был назван «главой Солнцевской ОПГ». 

    Сегодня суд удовлетворил иск Михайлова о защите чести и достоинства и потребовал удалить запись из блога. Кроме того, Навального обязали также возместить истцу судебных расходов в размере около 16 тысяч рублей.

    Напомним, в октябре 1996 года Михайлов был арестован в Швейцарии, но затем оправдан судом присяжных. За проведенное в тюрьме время бизнесмен смог взыскать с властей этой страны коменсацию в размере более полумиллиона долларов. Свою причастность к криминальным структурам он полностью отрицает. 

    Автор: Алексей Громов
    #суд #навальный #михайлов #часы #бизнесмен
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