Конкурс «Мисс Азия-2017» бросает вызов мировым стандартам красоты: кастинг в Петербурге. ФАН-ТВ

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В Петербурге начался третий ежегодный конкурс «Мисс Азия». В нем участвуют девушки, представляющие разные нации: красавицы из Бурятии, Казахстана, Якутии, Тывы и множества других республик и стран. Но все участницы, по условиям конкурса, должны быть строго азиатской внешности. Съемочная группа ФАН-ТВ побывала на самом волнительном для конкурсанток этапе – на очном кастинге, который прошел в бьюти-студии Maker Desing Loft неподалеку от Марсового поля.

О главных ценностях конкурса и о том, какие идеи были в него заложены еще три года назад, когда «Мисс Азию» впервые выбирали в Северной столице, корреспондентам ФАН-ТВ рассказал бессменный организатор, модельер Жамсо Очиров:

– Проект «Мисс Азия» объединяет все национальности, проживающие в Питере. Я, например, знаю точно, что в Питере живет десять тысяч казахов, пять тысяч бурятов, две тысячи тувинцев. И мы стараемся объединиться в одно целое. Очень много проводится таких конкурсов, как «Мисс Россия», «Краса России» и так далее. Но дело в том, что азиатка априори не может быть высокой. И у нас свои стандарты красоты, свои каноны. Соответственно, для наших красивых девушек мы создали такой замечательный проект. Боремся за азиатскую красоту в Питере!

Девушки и сами очень рады такой возможности и считают подход организаторов абсолютно правильным. Несмотря на то, что перед кастингом участницы волновались (ведь это их первая, а для кого-то последняя очная ставка с судьями конкурса), со съемочной группой побеседовали охотно.

– Я из Республики Бурятия, мне 21 год, – рассказала Аяна Цынгеева. – Я пришла на этот конкурс больше всего за опытом и кругом общения. Потому что я только в этом году поступила [в вуз], у меня мало знакомых. И я раньше участвовала в таких конкурсах – любопытно.

– У меня уже был опыт участия в таких конкурсах, и сюда я пришла именно за этими ощущениями и драйвом, которые дают эти конкурсы. Это подготовка, общение с девочками… эти эмоции, которые ты получаешь в процессе подготовки и на самом конкурсе, – они просто непередаваемые, и я бы хотела вновь их испытать! – воодушевленно поделилась Валентина Дашинамжилова.

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Опыт участия в подобных мероприятиях совсем не обязателен. Жазира Абалиева и Сагида Зиябек, например, никогда не выступали в такой роли, но давно хотели:

– Хотелось что-то новое попробовать. Я раньше никогда не участвовала в таких конкурсах, это интересно, я думаю. Много полезного для себя извлеку.

– А я всегда, всю жизнь мечтала, но из-за своего роста не могла. А тут меня пригласили. Почему бы и нет? Открыть для себя что-то новое! – поведали девушки.

В составе жюри на кастинге присутствуют партнеры и друзья проекта. Многие из них уже не в первый раз судействуют на различных этапах конкурса «Мисс Азия». Например, супруги Надежда и Сами Сахрауи работают с организаторами с самого начала.

– Впечатления с каждым годом все лучше и лучше, Жамсо вообще молодец. Нам очень нравится! А девочкам хочется пожелать чуть больше уверенности. Девочки всегда очень красивые, замечательные, но немножко стесняются, смущаются. Понаглее нужно быть чуть-чуть! – улыбаясь, отмечают судьи.

Эмоции, через которые проходят девушки, больше понятны другому судье – Владимиру Трезубову. Он как раз пробовал себя в роли модели подиума и конкурсанта, в 2013 году пробы увенчались успехом: титулы «Мистер Санкт-Петербург» и «Мистер Россия» лежат в копилке судьи.

– Это очень волнительный конкурс, много соревновательных моментов. И, как правило, в таких конкурсах уровень участниц более-менее одинаковый, поэтому конкуренция достаточно сильная, высокая. Нужно просто справиться с волнением, верить в себя. И, конечно же, помогает опыт участия в таких мероприятиях или хотя бы просто опыт выступления на сцене, чтобы держаться спокойно, расслабленно, показать себя с лучшей стороны.

Поддержать девушек прибыла обладательница титула «Мисс Азия-2016» Александра Цыбикжапова. Она и сама придерживается мнения, что главные помощники в таких мероприятиях – уверенность в себе и желание получить удовольствие от происходящего.

– Я как пришла на кастинг, знала, что буду победительницей. Наверное, это уверенность в себе. Если ты поставила цель, ты должна идти к ней, несмотря на какие-то преграды. Ты должна уверенно идти легкими шагами к испытаниям.

– Что пожелаешь нынешним участницам?

– Уверенности. Улыбок побольше и на 100% показывать свои возможности. И всё, это самое главное, мне кажется.

После двухдневного отбора девушек, прошедших кастинг, ждет серия новых испытаний. Им предстоит работа с дизайнерами и визажистами, фотосессии, видеосъемки и репетиции по три раза в неделю, вплоть до конца осени. Финал в формате гала-концерта и яркого шоу, на котором выберут победительницу, запланирован на 2 декабря.

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