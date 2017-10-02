СМИ рассказали, что будет с Каталонией после референдума

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Барселона, 2 октября. Действия испанской полиции при подавлении несанкционированного центральным правительством референдума о независимости Каталонии наглядно показали, что Мадрид готов на многое, чтобы не позволить отделиться богатейшей области Испании. Дальнейшие события покажут, какова будет судьба Каталонии и каталонской независимости.

Вечером в воскресенье каталонский политический лидер Карлес Пучдемон обратился с благодарностью к каталонцам, сумевшим проголосовать, несмотря на атаки полиции. Он обещал направить направить результаты референдума в парламент Испании и требовать признания независимости Каталонии.

Референдум наглядно показал, что националистические и сепаратистские интересы в Европе не ослабли с созданием ЕС — напротив, централизованная система управления экономикой заставила некоторые народы задуматься о достижении собственной национальной автономии. Если хватка Мадрида на руке Каталонии не ослабнет, сепаратистские настроения в каталонском обществе будут нарастать. Параллельно могут активизировать борьбу за независимость испанские баски на севере — которые в борьбе за политическую независимость уже неоднократно прибегали к терактам.

В целом, отмечает «Ридус», главный вывод из ситуации с референдумом Каталонии — то, что политические процессы в Европе далеко не застыли и сейчас Европа находится на новом этапе национальных преобразований, которые способны изменить ее политическую карту.