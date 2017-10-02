Сирия сегодня: ВКС РФ помогли освободить город Соха, Киргизия готова отправить контрактников в САР

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Сирия, 2 октября. Правительственная армия при поддержке ВКС РФ отбила у террористов ИГИЛ1 (запрещенная в России организация — прим. ред.) город Соха. Власти Киргизии могут рассмотреть возможность отправки своих военнослужащих контрактной службы в САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Город Соха отбит у боевиков ИГ1

Военнослужащие сирийской армии, при активной поддержке союзных военизированных подразделений и ВКС РФ сумели выбить боевиков «Исламского государства1» из города Соха (провинция Хама).

Так, информационный портал «Аль-Масдар» напоминает о том, что Соха был вторым по величине после Акербата оплотом боевиков радикального толка в центральной Сирии. Город располагается к востоку от административного центра провинции Хама.

Сообщается, что после ожесточенных боестолкновений правительственным силам под прикрытием российских самолетов удалось выбить террористов из населенного пункта. В настоящий момент военные укрепляют свои позиции, ведь террористы могут вновь попытаться вернуть стратегически важный город. Вооруженные силы Сирии готовятся отразить возможную контратаку.

Киргизия готова к отправке контрактников в САР

Власти Киргизии не получали официальных предложений об отправке своих военнослужащих в зоны деэскалации в Сирии, однако официальный Бишкек мог бы рассмотреть возможность направления туда контрактников. Об этом в интервью РИА Новости заявил премьер-министр Киргизии Сапар Исаков.

Напомним, минувшим летом представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Москва предложила направить в зоны деэскалации в САР военнослужащих из Киргизии и Казахстана. При этом глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что российская сторона ведет переговоры с этими двумя странами по отправке их военных на Ближний Восток.

«Официальных предложений об отправке военных в Сирию мы не получали. Но если предположить, что мы получим официальное предложение, то естественно, этот вопрос необходимо рассматривать в рамках ОДКБ и принимать какое-то решение. И, видимо, иметь определенное решение в рамках СБ ООН. Но при этом я хотел бы подчеркнуть, что мы не можем направлять наших военных. Мы бы могли рассмотреть возможность направления контрактников», — подчеркнул Исаков.

Представитель Бишкека подтвердил, что указанная тема не пока не обсуждается, а решение должен принимать парламент страны.

Обстановка в зонах деэскалации

Российские представители комиссии по перемирию в САР сообщают о двух случаях нарушения режима прекращения огня за сутки, турецкие — пять. Об этом стало известно из информационного бюллетеня Минобороны России. В целом обстановка оценивается как стабильная.

«Зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Хомс — один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений в провинциях: Дамаск — три, Идлиб — одно, Хама — одно», — значится в документе военного ведомства РФ.

Так, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения различного калибра установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство» (оба бандформирования запрещены в Российской Федерации — прим. ред.). За сутки медицинскую помощь получили 63 местных жителя.

1 Организация запрещена на территории РФ.