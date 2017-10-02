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Сирия сегодня: ВКС РФ помогли освободить город Соха, Киргизия готова отправить контрактников в САР
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    Сирия сегодня: ВКС РФ помогли освободить город Соха, Киргизия готова отправить контрактников в САР

    12:39  2 Октября 2017
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    ВКС РФ

    Сирия, 2 октября. Правительственная армия при поддержке ВКС РФ отбила у террористов ИГИЛ1 (запрещенная в России организация — прим. ред.) город Соха. Власти Киргизии могут рассмотреть возможность отправки своих военнослужащих контрактной службы в САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Город Соха отбит у боевиков ИГ1

    Военнослужащие сирийской армии, при активной поддержке союзных военизированных подразделений и ВКС РФ сумели выбить боевиков «Исламского государства1» из города Соха (провинция Хама).

    Так, информационный портал «Аль-Масдар» напоминает о том, что Соха был вторым по величине после Акербата оплотом боевиков радикального толка в центральной Сирии. Город располагается к востоку от административного центра провинции Хама.

    ВКС РФ помогли армии САР освободить город Соха

    Сообщается, что после ожесточенных боестолкновений правительственным силам под прикрытием российских самолетов удалось выбить террористов из населенного пункта. В настоящий момент военные укрепляют свои позиции, ведь террористы могут вновь попытаться вернуть стратегически важный город. Вооруженные силы Сирии готовятся отразить возможную контратаку.

    Киргизия готова к отправке контрактников в САР

    Власти Киргизии не получали официальных предложений об отправке своих военнослужащих в зоны деэскалации в Сирии, однако официальный Бишкек мог бы рассмотреть возможность направления туда контрактников. Об этом в интервью РИА Новости заявил премьер-министр Киргизии Сапар Исаков.

    Напомним, минувшим летом представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Москва предложила направить в зоны деэскалации в САР военнослужащих из Киргизии и Казахстана. При этом глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что российская сторона ведет переговоры с этими двумя странами по отправке их военных на Ближний Восток.

    Сирия сегодня: ВКС РФ помогли освободить город Соха, Киргизия готова отправить контрактников в САР

    «Официальных предложений об отправке военных в Сирию мы не получали. Но если предположить, что мы получим официальное предложение, то естественно, этот вопрос необходимо рассматривать в рамках ОДКБ и принимать какое-то решение. И, видимо, иметь определенное решение в рамках СБ ООН. Но при этом я хотел бы подчеркнуть, что мы не можем направлять наших военных. Мы бы могли рассмотреть возможность направления контрактников», — подчеркнул Исаков.

    Представитель Бишкека подтвердил, что указанная тема не пока не обсуждается, а решение должен принимать парламент страны.

    Обстановка в зонах деэскалации

    Российские представители комиссии по перемирию в САР сообщают о двух случаях нарушения режима прекращения огня за сутки, турецкие — пять. Об этом стало известно из информационного бюллетеня Минобороны России. В целом обстановка оценивается как стабильная.

    Военная полиция РФ в Сирии

    «Зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Хомс — один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений в провинциях: Дамаск — три, Идлиб — одно, Хама — одно», — значится в документе военного ведомства РФ.

    Так, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения различного калибра установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство» (оба бандформирования запрещены в Российской Федерации — прим. ред.). За сутки медицинскую помощь получили 63 местных жителя.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #сирия #террористы #дамаск #москва #вкс рф #игил #боевики #киргизия #сар #контрактники
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